Новости

Российские моряки контролируют действия фрегата ВМС Италии в Черном море 12:58
На Кубани семейная пара ограбила 95-летнюю труженицу тыла 12:48
ФСБ опубликовала видео задержания в Белгороде украинских неонацистов 12:48
В России упрощается оформление новых дорог и трубопроводов 12:45
Европа пытается остановить распространение штамма "Дельта" 12:41
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды 12:37
Таиландский курорт Пхукет открылся для привитых путешественников 12:25
В Белгороде задержаны украинские неонацисты 12:20
В России появится типовое строительство 12:18
Врач развеяла миф о возникновении при вакцинации иммунного феномена ADE 12:14
Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей" 12:12
В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках 12:10
В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком 12:09
В Калининграде ввели новые COVID-ограничения для общепита и туристов 12:08
В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан 12:03
Президент подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации 12:03
Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19 11:58
Путин поддержал Лукашенко в противостоянии санкциям 11:57
Карасев назначен резервным судьей на четвертьфинал Евро Чехия - Дания 11:54
Во Франции рестораны обязали предоставлять контейнеры для недоеденного 11:50
Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
В государствах ЕАЭС создан единый рынок труда 11:45
Цены на российскую нефть Urals за год выросли в 1,7 раза 11:36
Памфилова рассказала о ходе вакцинации членов избиркомов 11:35
Вышел русский трейлер "Красотки на взводе" с Кейт Бекинсейл 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 12:12
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей"

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым, заслушав доклад о важных направлениях работы компании.

Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Глава правительства поинтересовался, как идет подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. "Речь, конечно, идет не только о тестировании состояния сетей, но и о проверке всей инфраструктуры электроснабжения к зиме", - заметил он.

Календарный план подготовки перевыполняется, рассказал глава "Россетей". "Это и полное комплектование всего аварийного запаса, всех бригад, а у нас около 10 тысяч бригад численностью почти 50 тысяч человек, это и автоспецтехника - более 50 тысяч единиц, это и дизель-генераторные установки суммарной мощностью более 500 МВт", - уточнил Рюмин. К следующему осенне-зимнему периоду планируется увеличить количество дизель-генераторных установок и их мощность.

"В этом году у нас ремонтная программа и программа технического обслуживания составляет более 71 миллиарда рублей. В общем, могу сказать, что идем полностью в графике, и к 1 октября все основные мероприятия подготовки к осенне-зимнему периоду будут выполнены", - заверил глава компании.

Михаил Мишустин попросил сообщить, как "Россети" реализуют крупные инфраструктурные проекты. Самые важные - работы на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали, переустройство автодороги из Москвы до Казани.

Инвестиционную программу компании Андрей Рюмин считает амбициозной. "В деньгах это более 370 миллиардов рублей", - напомнил он. Помимо озвученных премьером в планах "Россетей" на год стоит множество объектов для подключения к сетям. "Мы уже на текущую дату с начала года около 100 тысяч объектов присоединили, - рассказал руководитель компании о промежуточных результатах. - Это, конечно, и крупные объекты, в том числе объекты нефтегазовой сферы в Западной Сибири, в частности в Тюменской области, и большое количество подключений социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, населения".

"И на особом контроле у нас, конечно, подключение медучреждений, особенно тех, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Мы уже около 400 таких объектов в этом году подключили", - добавил Рюмин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Австрия исключила Россию из списка опасных "коронавирусных" стран
Путин опубликовал статью о 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Шойгу: Мир стремительно погружается в новое противостояние