Мишустин обсудил подготовку к зиме с гендиректором "Россетей"

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым, заслушав доклад о важных направлениях работы компании.

Глава правительства поинтересовался, как идет подготовка электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду. "Речь, конечно, идет не только о тестировании состояния сетей, но и о проверке всей инфраструктуры электроснабжения к зиме", - заметил он.

Календарный план подготовки перевыполняется, рассказал глава "Россетей". "Это и полное комплектование всего аварийного запаса, всех бригад, а у нас около 10 тысяч бригад численностью почти 50 тысяч человек, это и автоспецтехника - более 50 тысяч единиц, это и дизель-генераторные установки суммарной мощностью более 500 МВт", - уточнил Рюмин. К следующему осенне-зимнему периоду планируется увеличить количество дизель-генераторных установок и их мощность.

"В этом году у нас ремонтная программа и программа технического обслуживания составляет более 71 миллиарда рублей. В общем, могу сказать, что идем полностью в графике, и к 1 октября все основные мероприятия подготовки к осенне-зимнему периоду будут выполнены", - заверил глава компании.

Михаил Мишустин попросил сообщить, как "Россети" реализуют крупные инфраструктурные проекты. Самые важные - работы на Транссибе и Байкало-Амурской магистрали, переустройство автодороги из Москвы до Казани.

Инвестиционную программу компании Андрей Рюмин считает амбициозной. "В деньгах это более 370 миллиардов рублей", - напомнил он. Помимо озвученных премьером в планах "Россетей" на год стоит множество объектов для подключения к сетям. "Мы уже на текущую дату с начала года около 100 тысяч объектов присоединили, - рассказал руководитель компании о промежуточных результатах. - Это, конечно, и крупные объекты, в том числе объекты нефтегазовой сферы в Западной Сибири, в частности в Тюменской области, и большое количество подключений социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, населения".

"И на особом контроле у нас, конечно, подключение медучреждений, особенно тех, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Мы уже около 400 таких объектов в этом году подключили", - добавил Рюмин.