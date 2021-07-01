Указ губернатора Оренбургской области от 30 июня 2021 года № 323-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук) следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3 указа изложить в новой редакции:

"2. Запретить, если иное не установлено настоящим указом, проведение на территории Оренбургской области зрелищно-развлекательных, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением проведения:

всероссийских и (или) международных спортивных соревнований среди команд спортивных клубов по игровым видам спорта, физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области, муниципальных образований Оренбургской области, физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках корпоративного спорта;

органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области публичных слушаний (общественных обсуждений);

собраний, если законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность их проведения в заочной форме;

мероприятий в зрительных (актовых) залах организаций независимо от форм собственности, предусматривающих рассадку участников, с наполняемостью зрительных (актовых) залов не более 75 процентов;

мероприятий, проведение которых утверждено федеральными органами исполнительной власти;

мероприятий, проведение которых утверждено решением областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции;

мероприятий, проводимых кандидатами (избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Оренбургской области, кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, связанных со сбором подписей избирателей в поддержку выдвижения указанных кандидатов (списков кандидатов), на открытом воздухе в специально отведенных органами местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области местах общественного пользования.

Организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинозалам, кинотеатрам), обеспечить соблюдение установленных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований, а также рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах (МР 3.1/2.1.0189-20 от 27.05.2020), ограничив наполняемость залов до 75 процентов.

При проведении мероприятий их организаторы обязаны обеспечить соблюдение участниками мероприятий требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты (маски), установку в общедоступных местах антисептических средств для обработки рук, контроль за соблюдением установленных требований, не допускать к участию в мероприятии граждан без масок.

Проведение запрещенных настоящим пунктом мероприятий возможно в дистанционном или онлайн-режиме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Приостановить по 14 июля 2021 года на территории Оренбургской области оказание услуги по предоставлению кальянов для курения.

Оказание услуг в объектах общественного питания проводить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 30 мая 2020 года (МР 3.1/2.3.6.0190-20).

Собственникам объектов общественного питания обеспечить размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра.".

1.2. Дополнить указ пунктом 31 следующего содержания:

"31. Продажа товаров, предоставление услуг лицам, находящимся без средств индивидуальной защиты (маска), запрещается.".

1.3. Пункт 9 указа дополнить подпунктом 9.8 следующего содержания:

"9.8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Оренбургской области:

организовать проведение тестирования работников на наличие коронавирусной инфекции (2019-nCOV) по возвращении из командировок;

перевести на дистанционную форму работы работников старше 65 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом, осуществляющих трудовые функции на территории Оренбургской области, учитывая при этом необходимость обеспечения бесперебойного функционирования организаций.".

1.4. Абзац второй подпункта 10.5 пункта 10 указа признать утратившим силу.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







