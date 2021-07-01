От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин

Режиссер нескольких десятков популярных российских сериалов, актер и сценарист Сергей Лялин скончался от коронавируса. О смерти артиста сообщили в сети "ВКонтакте" его коллеги.

Лялин родился 21 апреля 1962 года в Перми. В 1982-м окончил Воронежское художественное училище. Служил в ВДВ в 1982-1984 годах. В 1989-м окончил актерский факультет Воронежского института искусств, работал актером Воронежского ТЮЗа и Камерного театра. В 1999-м окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, художественный руководитель курса - Митта.

Лауреат призов "Лучший телевизионный сериал" и "Лучший режиссер-постановщик" (за "Смерть шпионам!") на 8-м Международном телекинофоруме "Вместе" в 2007-м. Лауреат приза "За яркое воплощение военно-патриотической темы" в конкурсе телевизионных фильмов (за "Последнюю исповедь") на Международном кинофестивале "Верное сердце" в том же году.

В числе других работ - сериалы "Самый лучший муж", "Возвращение", "Чистая психология", "Радуга жизни", "Ошибка молодости", "Осиное гнездо" - с Евгенией Симоновой и Лизой Арзамасовой, "Цветок папоротника" с Евгением Сидихиным и Адой Роговцевой, "Слепой", "Братаны", другие.

Как актер появляется в нескольких эпизодах сериала "Досье детектива Дубровского".