От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко

Советская, российская актриса Любовь Омельченко умерла 29 июня в возрасте 73 лет. Причиной смерти артистки стала коронавирусная инфекция.

"Из-за "чумы XXI века" - коронавируса - перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны - женщины безгранично доброй, которой хватало и на детей-инвалидов в детском доме и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу", - сказано в некрологе, размещенном на сайте Союза кинематографистов РФ.

Любовь Дмитриевна Омельченко родилась 7 июля 1947 года. В 1972-м окончила Ярославское театральное училище. Была женой и музой сценариста Евгения Митько - автора прославленного "Бумбараш".

На экранах - с 1967-го, дебют - небольшая роль медсестры Полины в боевике по сценарию Юлиана Семенова "Пароль не нужен". Далее - Настя, главная роль в "Воспоминании", тренер Олеся в "Четвертой высоте", Рудая в "Подпольный обком действует", Лизавета в "Циркачонке", "Детство Тёмы", "Возвращение "Броненосца", "Марш Турецкого", первый и второй "Бумер". "Солдаты" - всего полсотни фильмов и сериалов.