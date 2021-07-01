Новости

Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В Ивановской области ликвидируют хранилища химических отходов 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
Суд впервые признал незаконным телеграм-бот, который "пробивал" личность 15:12
Песков подтвердил трудности с получением QR-кодов 15:09
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобии Польши 14:59
Песков: Военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы Defender не покинул воды РФ 14:58
Подписан закон о наказаниях за участие в деятельности нежелательных НПО 14:56
Россия инвестировала в экономику Беларуси более 50 млрд рублей за 10 лет 14:53
В Крыму зафиксировали рекордный турпоток 14:41
Российским синхронисткам запретили купальники с медведем на ОИ в Токио 14:36
"Вампиры средней полосы" отобраны на крупнейший европейский фестиваль 14:35
В Северодвинске капитан 3 ранга осужден за симуляцию COVID-19 14:35
Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах 14:31
Лукашенко назвал Форум регионов важнейшим проектом Союзного государства 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 15:09
Рубрика: Власть

Песков подтвердил трудности с получением QR-кодов

Текст: Кира Латухина

Система выдачи QR-кодов работает пока не так, как должна, но в течение недели все будет в порядке. Об этом заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Юрист рассказала об ответственности за поддельные QR-коды

Песков подтвердил, что есть трудности с получением QR-кодов. "Да, они есть, да, система работает пока, наверное, не должным образом", - сказал он. "Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - добавил пресс-секретарь президента, напомнив, что по уровню цифровизации Москва - один из самых передовых городов мира. "Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - уверен он.

"Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", - сказал Песков. "Если на чаши весов положить с одной стороны присутствие иностранцев в Москве, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее", - также считает он. И это абсолютный приоритет для всех, особенно для столичных властей, заключил пресс-секретарь президента.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле