Песков подтвердил трудности с получением QR-кодов

Система выдачи QR-кодов работает пока не так, как должна, но в течение недели все будет в порядке. Об этом заявил в интервью Первому каналу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что есть трудности с получением QR-кодов. "Да, они есть, да, система работает пока, наверное, не должным образом", - сказал он. "Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", - добавил пресс-секретарь президента, напомнив, что по уровню цифровизации Москва - один из самых передовых городов мира. "Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", - уверен он.

"Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", - сказал Песков. "Если на чаши весов положить с одной стороны присутствие иностранцев в Москве, а с другой стороны - здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее", - также считает он. И это абсолютный приоритет для всех, особенно для столичных властей, заключил пресс-секретарь президента.