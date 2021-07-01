Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет

Упростить процедуру проведения публичных слушаний должен закон, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Муниципалитеты теперь должны будут размещать в интернете материалы по вопросам, которые выносятся на публичные слушания. Кроме того, они должны обеспечить возможность направления гражданами через интернет своих предложений по таким вопросам. Если у органов местного самоуправления нет возможности размещать информацию в сети, то она должна быть опубликована на официальном сайте региона.

Уставом муниципального образования может быть установлено, что для размещения материалов и высказывания жителями своего мнения может использоваться портал госуслуг.

Ожидается, что нововведения упростят процедуру проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, а также представление жителями своих замечаний и предложений.