Москва вошла в пятерку мировых лидеров по числу магазинов

Российская столица вошла в первую пятерку крупных мировых мегаполисов по числу розничных магазинов, расположенных в радиусе 10 километров от центра города. Интересно, что Москва обошла такие общепризнанные мировые столицы торговли как Лондон, Нью-Йорк и Сеул. Первое место занял Буэнос-Айрес. Так города расположились в рейтинге MORI: Global Power City Index.

В комплексе экономической политики говорят, что еще несколько лет назад шансов на такую высокую строчку в международном рейтинге у Москвы было куда меньше: "По данным Росстата, ежегодный объём продаж стационарной розничной торговли в нашем городе за 10 лет вырос вдвое, достигнув в 2020 году 4,8 триллиона рублей".

В аналитическом центре Москвы добавили, что львиная доля покупок ожидаемо совершается в столичных торговых сетях - на пятерку крупнейших из них в прошлом году пришлось 34,5% от общей выручки магазинов. Это на 3,5% больше, чем в 2019-м, так что оборот сетей продолжает расти, отмечают аналитики. При этом в целом на столицу приходится 15% от общероссийского розничного товарооборота, то есть примерно каждый седьмой рубль в рознице России тратится в Москве.

Всего в городе почти 49 тысяч стационарных магазинов, из них сразу 90 гипермаркетов и 2,5 тысячи супермаркетов. Самые популярные, конечно, продуктовые ритейлеры - чаще всего горожане, как и во всем мире, покупают продукты. Это, кстати, подтверждают не только цифры товарооборота, но и опрос, который в своем официальном телеграм-канале провел комплекс экономической политики.

В нем поучаствовали почти 380 человек и 62% указали, что предпочитают закупаться в супермаркетах, поскольку там есть все необходимое в одном месте и находятся они поблизости от жилых домов. Небольшие магазинчики предпочитают только 12% горожан, а вот кто действительно угрожает крупным торговым сетям, так это интернет-магазины.

Каждый четвертый признался, что не очень понимает, о каких супермаркетах речь в 2021 году - он все заказывает в Сети. Еще бы - цены там не выше, а пакеты с покупками привозят прямо к двериквартиры.

Кстати, в онлайн переходят не только покупки горожан, но и их расходы в целом. Москвичи за пять лет стали почти на 40% реже снимать наличные в банкоматах - они все чаще предпочитают расплачиваться банковскими картами. Свое влияние, конечно, оказала и пандемия - зачем использовать еще один возможный переносчик вируса в виде денег, если можно бесконтактно заплатить картой или телефоном?