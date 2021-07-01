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01.07.2021 11:58
Рубрика: Общество

Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выявлено 7597 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1690 человек. На ИВЛ находятся 709 человек.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса

В городе выздоровели еще 5934 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1164653. В столице скончались 108 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована здесь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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