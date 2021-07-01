Оперштаб: в Москве выявлено 7 597 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выявлено 7597 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1690 человек. На ИВЛ находятся 709 человек.

В городе выздоровели еще 5934 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1164653. В столице скончались 108 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 на свежем воздухе в одном из павильонов "Здоровая Москва" в городских парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи. Подробная информация опубликована здесь.