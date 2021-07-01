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01.07.2021 08:51
Рубрика: Происшествия

В Туле приговорили к 1,5 года колонии мужчину, стрелявшего по детям

Текст: Анна Скрипка (Тула)

В Туле вынесли приговор 26-летнему мужчине, стрелявшему по подросткам из автомата для игры в страйкбол. Как сообщили в региональном СК, он признан виновным в "хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия".

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Напомним, что преступление произошло в апреле: вечером двое мужчин увидели группу подростков на улице, и один из них, будучи нетрезв, стал из электропневматического автомата стрелять по детям. В результате пули для страйкбола попали в двух 13-летних подростков, одного ребенка 14 лет и 19-летнего прохожего.

Злоумышленника тут же задержали, его товарищ стал сопротивляться полиции: за это его уже осудили.

Позже туляк признался, что электропневматический автомат взял у родственника, а стрелять по детям стал "ради шутки". Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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