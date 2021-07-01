В Ярославле чиновницу мэрии наказали за видео в соцсети

В Ярославле начальник отдела единой диспетчерской службы ЖКХ мэрии Ярославля получила строгий выговор за видео в соцсети, на котором она объезжает пробку по обочине.

Видеозапись была размещена на странице женщины в Instagram с подписью-вопросом: "А вы так объезжаете пробки?". Однако ярославцы лихость дамы не оценили и возмутились вопиющим фактом нарушения ПДД. Некоторые и вовсе заявили, что женщину необходимо освободить от занимаемой должности. Отреагировало на видеозапись и непосредственное начальство автомобилистки.

- Руководство организации, где трудоустроена женщина, сообщило, что ей вынесен строгий выговор. Пояснили, что сталкиваются с подобным поведением своих сотрудников впервые, и принесли свои извинения за случившееся, - прокомментировали в мэрии Ярославля.

Со всеми сотрудниками руководство ЕДС ЖКХ намерено провести дополнительную профилактическую беседу, "чтобы исключить подобные случаи в будущем в любом их проявлении".