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01.07.2021 08:57

Из аэропорта Владивосток стартуют полеты в Турцию и Японию

Текст: Вадим Иванский
Авиарейсы свяжут Владивосток с Турцией и Японией. Полеты стартуют в первых числах июля.
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Владивосток, первый чартерный рейс в турецкую Анталью отправится 4 июля. Летать по маршруту станет авиакомпания Azur Air. Рейсы будут выполняться один раз в две недели по воскресеньям на самолетах Boeing 767-300. Полет займет 11 часов 40 минут. В расписании возможны изменения, аэропорт рекомендует уточнять информацию перед полетом у туроператора и авиакомпании.

Возможно, через некоторое время чартерных рейсов в Турцию станет больше: сейчас авиакомпании Nordwind и Royal Flight также рассматривают возможность полетов туда из Владивостока.

Кроме того, с 6 июля авиакомпания S7 возобновляет полеты в токийский аэропорт Нарита.

"На маршруте будут задействованы комфортабельные воздушные суда Airbus A320neo, отличающихся более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением", - рассказали в пресс-службе МАВ.

Регулярные рейсы будут выполняться по вторникам, самолет вылетает из Владивостока в 13:20, прилетает в Токио в 14:40. Обратный рейс из Токио отправляется в 15:40, садится в столице Приморья в 19:15. Весь полет занимает 2 часа 20 минут.

Перед путешествием в другие страны пассажирам рекомендуют ознакомиться с действующими там ограничениями.

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-мае 2021 года услугами аэропорта воспользовались более 550 тысяч человек. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Пресс-релиз подготовлен АО "Международный аэропорт Владивосток"

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