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01.07.2021 06:16
Рубрика: Происшествия

В Якутии задымленный участок трассы "Колыма" открыли для легковых авто

Текст: Владимир Таюрский

На участке федеральной автодороги "Колыма" в Таттинском районе Якутии, который 30 июня из-за лесного пожара закрыли для всех видов транспорта, разрешили движение легковых автомобилей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии
В Якутии из-за лесного пожара закрыли участок федеральной дороги

Как сообщила в четверг пресс-служба ФКУ Упрдор "Вилюй", для грузовиков трасса по-прежнему закрыта. Пропуск легкового автотранспорта осуществляется в зависимости от работы паромной переправы через реку Алдан. Причина ограничений - пожар в придорожной лесополосе и ограниченная видимость из-за задымления.

За сутки объятая огнем территория и ставший опасным участок дороги существенно увеличились. Вчера был закрыт 40-километровый отрезок, а сейчас грузовики не пропускают на участке протяженностью 72 километра.

Дорожники просят водителей легковых автомобилей соблюдать осторожность и бдительность, выбирать скоростной режим движения транспорта, исходя из условий видимости.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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