В ресторане Якутска ребенка вместо воды напоили антисептиком

Прокуратура Якутска организовала проверку по сообщению о причинении вреда малолетнему ребенку: в одном из городских ресторанов в развлекательном комплексе вместо воды ему налили стакан антисептика, часть которого малыш выпил.

По информации республиканского СК, трехлетний малыш успел сделать из стакана несколько глотков. Родители сразу вызвали "скорую" и сделали ребенку промывание желудка, что его спасло. В медучреждении ему также оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила, что в ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда ребенку. По ее итогам будут приняты меры реагирования, в том числе решен вопрос об ответственности виновных лиц.

Следователи также проводят допросы персонала, проверяют камеры видеонаблюдения.