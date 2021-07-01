Полуразрушенный подъезд, обшарпанные стены, плесень на стенах и мебели, вездесущие блохи и мошки, тошнотворный запах канализации. Похоже, чиновники администрации Иглинского района считают эти условия идеальными для проживания сирот. Ведь именно в таком доме, расположенном по адресу: село Кудеевский, улица Победы, дом 2, выделили квартиру Сабире Галияскаровой и еще нескольким бывшим воспитанникам детских домов.

- Чиновники относятся к нам, как к отбросам общества: нередко разговаривают в грубой форме и дают квартиры в полуаварийном доме, типа, нам сойдет. Но разве можно растить детей и жить в таких условиях? В письмах мне отвечают, что жилищные условия у меня хорошие, но сами вряд ли выдержали бы здесь и нескольких часов! - возмущается 21-летняя Сабира Галияскарова.

Квартира раздора

Сабира была совсем маленькой, когда маму лишили родительских прав. Девочка жила в приюте, потом оказалась в приемной семье, но не прижилась и попала в детдом, где в 14 лет встала в очередь на жилье. Вскоре после расформирования детдома Сабиру отправили в спецучилище для трудных подростков, после которого она оказалось в еще более в сложном положении: идти было некуда.

- Я неоднократно ездила в органы опеки, но мне все время говорили: очередь не подошла. Понимаю, надоела чиновницам, но мне действительно негде было жить. Пришлось бросить колледж, куда поступила на художника-оформителя. На стипендию в размере 900 рублей не разгуляешься. Устроилась работать официанткой, сняла квартиру, - рассказала Сабира.

Девушка подала в суд на администрацию Иглинского района, процесс выиграла. После многочисленных жалоб и хождений по инстанциям, спустя год, ей сообщили, что квартира нашлась.

- Это событие произошло в декабре 2019 года. Я к тому времени уже вышла замуж, родила дочь. Сабине было всего четыре месяца, когда мы приехали посмотреть, что нам дают. Квартира показалось неплохой: чистенькой и уютной. Только вот отопление не включали тогда, электричество я не проверяла, так как дочка капризничала. Лишь переехав туда, начали выясняться все нюансы. Первым делом старая электропроводка, которую мы сами заменили. В квартире была сильная влажность. Ближе к весне по стенам пошла плесень, которая переходила даже на одежду в шкафу, тогда же из подвала начал доноситься запах канализации, квартиру оккупировали мошки и блохи. Мы с мужем пытались все исправить: обработали стены, поменяли обои, наклеили потолки, но через два месяца плесень вернулась. Вывести "живность" так и не удалось. Летом муж залез в подвал и ужаснулся: там все оказалось затоплено канализационными стоками, а трубы, соответственно, проржавели, - вспоминает Сабира.

Фото: Из личного архивы Сабиры Галияскаровой

Выяснилось: дом, в котором ей как сироте дали квартиру, - бывшее общежитие советских времен. Жалобы в райадминистрацию, прокуратуру и органы опеки ничего не дали: якобы девушка согласилась на эту квартиру, а значит, должна нести все расходы по ремонту.

- Мы пытались создать для себя и своих детей хоть какие-то условия, ведь я тогда родила вторую дочь, Аделину. Скинулись с соседями, чтобы хоть немного обезопасить вход в подъезд: отремонтировали крыльцо. Подумайте, каково жить молодой семье с детьми в доме, где воняет экскрементами, в подъезде горелая проводка, алкаши стучатся и спят прямо под дверью? В селе Кудеевский работы нет, проблема с педиатром, а ехать в Иглино далеко и дорого. Совсем никаких перспектив. Я считаю, что жилье сиротам должны давать там, где мы сможем найти работу и жить как нормальные люди, - говорит Сабира Галияскарова.

Проще уехать

Последней каплей в чаше терпения молодой мамы стали три недели без воды: трубы замерзли, и никто из коммунальщиков не хотел заниматься решением проблемы. Жильцы были готовы скинуться и нанять людей, только вот рабочие боялись спускаться в подвал, так как там внутри замерзли накопившиеся канализационные стоки, в которые можно было легко провалиться сразу по шею и захлебнуться.

- Оказалось, наш дом не прикреплен ни к одному ЖЭКу, то есть находится на полном самообслуживании. Как так получилось, непонятно. А главное, почему мы должны из-за этого страдать? - возмущается Сабира.

Сабира не может понять: как сироте выделили квартиру в таком доме? Фото: Из личного архива Сабиры Галияскаровой.

В итоге семья уехала из Иглинского района в Чекмагуш, где купила на средства материнского капитала небольшой частный дом и завела хозяйство.

- В нашей квартире просто невозможно жить! У меня там дети постоянно болели из-за ледяных полов, мы даже лежали в больнице. Вспоминаю те дни, как страшный сон. Только вот ежемесячные счета за коммуналку приходят регулярно и напоминают о вони, противной влажности и вездесущей плесени. Не знаю, вернемся ли мы туда, хотя если нормальный ремонт сделают, не исключено, - отметила Сабира.

Пишите письма

Корреспондент "РГ" попыталась получить комментарий относительно истории Сабиры Галияскаровой в информационно-аналитическом отделе администрации Иглинского района по телефону. Руководитель отдела пообещала прислать ответ в течение нескольких дней, однако этого не сделала и перестала отвечать на звонки. Как выяснилось, она уволилась.

Но в распоряжении "РГ" есть ответы администрации Иглинского района на многочисленные обращения Сабиры от 2020 и 2021 годов. Во всех указано: в ноябре 2019 года по заявлению девушки ей предоставили специализированное жилое помещение, а в декабре заключили с ней договор на пять лет. Далее чиновники ссылаются на заключение межведомственной комиссии Иглинского района от 19 сентября 2019 года, которая признала жилое помещение "пригодным для проживания". Однако в самом заключении уже на тот момент было отмечено: износ фундаментных блоков составляет 45 процентов, кирпичных стен - 45 процентов.

В министерстве строительства и архитектуры РБ сообщили, что Сабира Галияскарова впервые написала им жалобу только в марте 2021 года. После этого представители министерства и госжилстройнадзора выехали в село Кудеевский для осмотра квартиры.

- Факты, изложенные в жалобе, подтвердились. В апреле 2021 года сотрудник госжилстройнадзора РБ после повторного выезда составил акт проверки с указанием нарушений, как в целом по многоквартирному дому, так и по квартире Галияскаровой в частности. Это жилое помещение квалифицировано как "ограниченно работоспособное". Акт проверки направили в администрацию Иглинского района для принятия мер по признанию жилого помещения пригодным (или непригодным) для проживания, - сообщили в министерстве строительства и архитектуры РБ.

Только вот до сих пор муниципалитет на этот акт никак не среагировал. Также в региональном минстрое подчеркнули, что квартиру сироте предоставили по договору найма специализированного жилого помещения, то есть это муниципальная собственность. Соответственно, администрация района обязана участвовать в надлежащем содержании и ремонте жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится квартира.

Кстати, сводному брату Сабиры Галияскаровой, который рос в приемной семье, дали квартиру в новостройке в уфимском микрорайоне Шакша. У него вопросов к качеству жилья не возникло. Так почему же некоторым сиротам выдают квартиры в домах, условия в которых никак нельзя назвать пригодными для проживания?

- Такие случаи, как с Галияскаровой, единичны. Действительно, порой за защитой своих прав детям-сиротам приходится обращаться в суд. Но обычно, получив жалобу на качество предоставленного жилья, администрации муниципалитетов стараются сразу устранить все замечания и нарушения в кратчайшие сроки, - отметили в региональном минстрое.

Справка "РГ"

В 2020 году на предоставление жилья детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений выделено 885, 6 миллиона рублей. Из них - 185,6 миллиона рублей из федерального бюджета, 700 миллионов - из республиканской казны. Квартиры получили 805 человек из льготной категории.

Цифра

953 миллиона рублей выделили на покупку жилья детям-сиротам в 2021 году.