В Казани подполковника МЧС задержали по делу о взятках

В столице Татарстана задержали начальника отдела организации надзорных мероприятий МЧС России по Татарстану.

Как сообщили в УФСБ РФ по РТ, высокопоставленного сотрудника ведомства подозревают в организации преступной схемы по выдаче за взятки лицензий на ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Задержан начальник отдела организации надзорных мероприятий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы 1987 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ, - приводит сообщение УФСБ ТАСС.

В ведомстве добавили, что в республике была выявлена группа руководящих сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Татарстану, которые за взятки выдавали лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.