АО "Транснефть - Западная Сибирь" автоматизирует бизнес-процессы

Новости

Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян 11:29
Путин на федеральном уровне исключил ответственность за безбилетный проезд 11:27
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу 11:23
Белгородец погиб от взрыва гранаты во дворе дома 11:18
В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей 11:18
Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров 11:16
Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса 11:14
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса 11:10
В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство 11:10
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке 11:07
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:06
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом 11:04
Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС 11:03
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки 11:02
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:01
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей 10:55
В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина 10:48
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ 10:46
Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze 10:46
При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами 10:45
Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19 10:37
Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России 10:37
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 11:11

АО "Транснефть - Западная Сибирь" автоматизирует бизнес-процессы

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к опытной эксплуатации нового модуля системы электронного документооборота, предназначенного для обмена юридически значимыми документами с контрагентами с использованием электронных подписей.

Цель - автоматизация обмена юридически значимыми документами с контрагентами, а также интеграция модуля с внутренней учетной системой предприятия и другими корпоративными информационными системами.

Применение модуля позволит в перспективе полностью отказаться от хранения в архивах бумажных бухгалтерских документов, исключит риски потери и порчи документации. Кроме того, новый модуль повысит скорость обработки и обмена первичными документами, что позволит оптимизировать работу персонала, а также совершенствовать систему документооборота как внутри общества, так и при взаимодействии с контрагентами.

Новый модуль интегрирован с внешним оператором электронного документооборота, что позволяет обеспечить обмен юридическими и бухгалтерскими документами не только внутри системы "Транснефть", но и с внешними контрагентами предприятия.

Предполагается, что после завершения опытной эксплуатации в августе 2021 года новый модуль будет внедрён в производственную деятельность предприятия.

Справка

Активное внедрение новых программных продуктов и корпоративных информационных систем на базе АО "Транснефть - Западная Сибирь" охватывает все направления деятельности предприятия. На сегодняшний день внедрены и успешно применяются различные автоматизированные системы, с помощью которых производится унифицированное управление трудовыми ресурсами, производственными процессами, финансовыми активами.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов