Новосибирский застройщик попался на незаконном потреблении электроэнергии

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" продолжается системная работа по выявлению и пресечению хищений электроэнергии.

Очередной случай энергетики выявили на стройплощадке многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева в Кировском районе Новосибирска. Застройщик микрорайона самовольно подключился к электрическим сетям компании, не поскупившись на прокладку мощного кабеля до ближайшей трансформаторной подстанции.

По факту выявления самовольного подключения к электросетям был составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии общим объемом 1 144 757 кВт*ч и предъявлен нарушителю к оплате. Однако недобросовестный застройщик несколько месяцев игнорировал законные требования АО "РЭС" о возмещении ущерба, в связи с чем энергетики вынуждены были обратиться в суд.

В июне 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с застройщика в пользу АО "РЭС" стоимости бездоговорного потребления электрической энергии в размере более 5 млн 250 тыс. рублей и процентов на сумму около 50 тыс. рублей.

Примечательно, что и застройщик, и генеральный подрядчик аффилированы с бизнесменом К., представляющим довольно известную на строительном рынке Новосибирска династию.

Остается задать вопрос опытным строителям - стоило ли незаконно подключаться к электросетям, нести затраты на прокладку линий и подключение механизмов, чтобы потом оплачивать огромную компенсацию, судебные издержки и пошлины?

Любому, даже очень далекому от вопросов энергоснабжения человеку, а тем более бизнесмену понятно, что заключить договор электроснабжения с сетевой организацией и пользоваться энергией на законных основаниях, оплачивая достаточно невысокий тариф, в разы экономичнее, чем "скользкий" путь пользования "бесплатным" электричеством. Жаль лишь, что застройщик многоэтажного жилого комплекса по ул. Сержанта Коротаева пришел к полностью легальному формату сотрудничества с энергетиками только после того, как был "пойман за руку".

Ну а специалисты АО "РЭС" продолжат вести системную работу по борьбе с незаконным потреблением энергоресурса, и стоит отметить, что немаловажную роль в ней играет активность сознательных граждан. В апреле 2021 года в компании принято решение о поощрительных выплатах за подтвердившиеся сообщения о хищении электроэнергии. Таким образом, у добросовестных и неравнодушных потребителей появилась возможность не только пресекать нарушение закона, но и получать за это заслуженное вознаграждение пропорциональное масштабу незаконного потребления.

Сообщение о совершенном либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении", заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. Энергетики гарантируют конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"