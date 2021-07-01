Полицейских Приангарья осудили за насилие над подозреваемой

В Иркутской области суд огласил вердикт трем сотрудникам МВД, обвиненным в превышении должностных полномочий. Полицейские применяли физическую силу и психологическое воздействие против женщины. Об этом проинформировал Следственный комитет РФ.

В 2016 году сотрудники МО МВД "Усольский" в рамках расследования уголовного дела об убийстве местного жителя доставили в отдел полиции знакомую жертвы. Желая получить от женщины признание в совершении преступления, правоохранители нанесли ей телесные повреждения, оказывали психологическое давление, грозили насилием.

Над уголовным дело полицейских работал главк Следственного комитета по Иркутской области. Затем материалы были переданы следователям центрального аппарата СК в Сибирском федеральном округе.

Комплексная криминалистическая экспертиза подтвердила факт телесных повреждений, полученных потерпевшей в отделении полиции.

Подсудимым назначено разное наказание - в зависимости от роли каждого в преступлении. Один приговорен к четырем годам колонии общего режима, двое - к трем с половиной.