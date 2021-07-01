В Иркутске возбудили дела из-за насилия в центре для сирот

В Иркутске возбудили уголовное дело против директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Руководителя подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Еще одно дело заведено по статье УК "Насильственные действия сексуального характера" - речь идет о преступлении в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения совершил преступление в отношении малолетнего, а знавшая об этом директор не предоставила соответствующую информацию в правоохранительные органы, ограничившись проведением внутреннего расследования.

Руководитель центра задержана, проводится допрос. подозреваемый подросток проходит обследование в психиатрической больнице.

Напомним, ранее прокуратура проверила деятельность организации и выявила факты недостаточно эффективной работы руководства с воспитанниками. Надзорное ведомство направило региональному министру социального развития, опеки и попечительства требование усилить контроль за деятельностью региональных организаций для детей-сирот. Уже тогда в СМИ появились публикации о том, что воспитанник склонял других подопечных - мальчиков трех-пяти лет - к действиям сексуального характера.