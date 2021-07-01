В Ингушетии новый детский сад пришлось закрыть на ремонт

В Малгобеке несколько лет малыши посещали разрушающийся детский сад. Но только после многочисленных обращений к чиновникам от сотрудников дошкольного учреждения и родителей на проблему, наконец, обратили внимание власти. Работа детсада приостановлена, сейчас решается вопрос о его ремонте.

Сад под названием "Сказка" открылся в 2012 году, его построили по целевой программе развития системы образования республики. Но новое здание стало быстро приходить в негодность. На его фасаде и стенах появились большие трещины, а полы и потолочные стыки разошлись, вероятно, из-за неправильной установки плит перекрытий. Правое крыло строения буквально просело.

Выяснилось, что при строительстве объекта не проводились анализ и испытания грунта. Кроме того, в здании нет гидроизоляции, из-за чего с потолков в непогоду течет вода, также она стоит и в подвале. "Это говорит не о нарушениях условий эксплуатации, а о несоблюдении требований и норм строительства", - рассказали в администрации главы Ингушетии.

Строительная компания и ее топ-менеджеры уже внесены в реестр недобросовестных подрядчиков. Республиканская прокуратура, сотрудники которой провели этой весной проверку состояния детского сада, когда он еще работал, сделала пугающий вывод: здание находится в таком состоянии, что возможно обрушение отдельных его конструкций и элементов. Значит, оно опасно для жизни и здоровья всех тех, кто в нем находится, - это 220 детей и сотрудники учреждения.

По словам руководителя детсада Хавы Шадиевой, назначенной на должность около года назад, при предыдущих заведующих накопилось несколько папок с обращениями в различные инстанции, фото- и видеоматериалами. Но жалобы были услышаны только недавно. Малгобекская городская прокуратура направила в городской суд исковое заявление о приостановлении эксплуатации здания и территории детского сада. Но еще до того, как вынесли судебное решение, детсад временно закрыли по распоряжению главы региона.

- Мы не виноваты, что здание почти сразу после введения в эксплуатацию стало разрушаться, наверное, виноваты подрядчик или природные условия, а также специалисты, давшие разрешение на строительство, - вынуждена оправдываться заведующая детским садом.

Парадоксально, что, несмотря на отсутствие вины персонала учреждения, на детсад наложен громадный штраф в 150 тысяч рублей со стороны МЧС. В администрации детского сада считают это решение крайне несправедливым. Такого же мнения придерживается и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, взявший ситуацию под личный контроль.

- Двор учреждения обустроенный, везде чисто. Внутри по мере возможности проводился ремонт, своими силами сотрудники поддерживали функциональность помещений. Образовательно-воспитательный процесс выстроен качественно, о детях заботятся. И вместо того, чтобы помогать решать проблемы, искать и наказывать виновных в тех условиях, в которых педагоги и воспитанники вынуждены находиться, ответственные органы накладывают на них огромные штрафы, - недоумевал после посещения "Сказки" Махмуд-Али Калиматов.

По распоряжению главы региона была проведена независимая экспертиза строения. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на балансе которого здание детсада стоит с 2015 года, специалисты сделали вывод, что объект можно восстановить. Минстрой Ингушетии должен оценить стоимость работ. По всей видимости, средства на них выделят из резервного фонда правительства Ингушетии. Сейчас воспитанники "Сказки" распределены по другим детским садам Малгобека, а персонал отправлен в отпуск.

Тем временем

Руководство Ингушетии дало указание собрать материалы о ситуации с малгобекским детским садом и направить их в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.