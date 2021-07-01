Кактусы, древовидные пионы, рододендроны, сирень и яблони с красными цветами... Все это можно увидеть летом не где-то далеко и не в оранжереях, а в Александро-Невской лавре. Цветники монастыря стали настоящим мини-ботаническим садом: настолько велико здесь разнообразие видов и сортов.

Кактусы, розы и пруд в наследство

Профессиональных цветоводов не нанимали. Но вопросы озеленения всегда находятся под пристальным вниманием наместника лавры епископа Кронштадтского Назария, по первому образованию агронома, имеющего опыт работы в Киевском ботаническом саду еще в советское время ("Иногда проводил там экскурсии для партийных делегаций", - замечает владыка Назарий). Наместник лично провел экскурсию по цветникам лавры для корреспондентов "РГ".

Сразу скажем: кактусы, которые поражают воображение паломников и туристов, - из зимнего сада, находящегося в галерее одного из корпусов. На лето их перемещают в открытый грунт. На территории лавры - микроклимат, температура на один-два градуса выше, чем за пределами монастырских стен, защищающих и от ветра. Но все остальное растет на обычных клумбах.

Когда началось возрождение лавры (а окончательно большинство зданий передали монастырю всего 10 лет назад), обустраивать цветники начали с нуля. Лаврские корпуса долгое время занимала работающая на оборону организация, "почтовый ящик", как говорили в советские времена. Им не до цветов было. Монашествующие, трудники, волонтеры не только возродили цветники, но и сделали их там, где и земли-то не было. Так красивейшие сирень, розы, пионы появились на площадках, некогда занятых гаражами и прочими объектами. А там, где была авторемонтная мастерская, сделали пруд. Как вспоминает владыка, от мастерской осталась смотровая яма крепчайшего "военного" бетона, который не удавалось отбить. Тогда и решили сделать пруд, над которым установили образ Коневской Богоматери (до лавры владыка был настоятелем Рождество-Богородичного монастыря на острове Коневец).

- Я понимал: люди приходят в лавру, и их прежде всего интересует не то, как помещения передаются, а то, что их окружает. Так что мы создавали и создаем эту живую красоту именно для посетителей. Что касается монахов, то их редко увидишь во дворах в дневное время: слишком людно, - поясняет владыка. Цветники устроены таким образом, чтобы постоянно какие-то виды и сорта были цветущими. Например, следом за сиренью идут пионы, за пионами - розы. Благоухание - всегда.

Сирень - цветок Победы

В лаврских цветниках практически отсутствуют популярные для наших краев флоксы - их специально не сажают. Потому что флоксы - особо любимы мучнистой росой, остановить распространение которой сложно. А вот сирени - очень много сортов. И белоснежные, и сиреневые - с цветами разной конфигурации. Есть куст, на котором одновременно и сиреневые, и белые ветки, - такой сорт. Есть даже красная сирень - в том числе сорт "Красавица Москвы" знаменитого самоучки-селекционера, фронтовика, лауреата Сталинской премии Леонида Колесникова. Кстати, красные сорта - самые любимые сорта настоятеля. Потому что все привыкли: сирень - сиреневая или белая. Красная - и ярко, и необычно.

- Люблю сирень, - признается владыка. - Куст может и двести лет расти, если за ним ухаживать. Сирень - цветок моего детства. Иногда шучу: мы вместе с курами выросли под кустом сирени. Я же родом с Украины, там у каждого дома кусты сирени, и в жару под ними и куры прячутся, и дети играют. А еще сирень - цветок Великой Победы. Наших бойцов в Европе сиренью встречали.

В планах - создать в лавре участок с сиренью "духовных сортов": "Белый ангел", "Валаам" и других. А в августе на Никольском скиту лавры (Кингисеппский район Ленобласти) начнут высаживать десятки кустов сирени, чтобы положить начало сирингарию. Будущий сад заложат в форме Андреевского креста. Рядом с сирингарием планируется иридарий (сад ирисов). И еще мечтают заполучить новейший сорт, тоже с красными цветами - "Александр Невский". Выведен российскими селекционерами к 800-летию со дня рождения благоверного князя. Но пока что сорт существует только в виде нескольких "маточных кустов". Нужно подождать.

Многообразие красоты

Лаврские пионы - благоухающая поэма. Разные цвета, формы. Но более всего поражают пионы древовидные. Это уже не традиционный куст, а настоящее маленькое дерево с огромными цветами. Сейчас самое время ими любоваться.

- А знаете, откуда взялись пионы на петербургской земле? Они южные, до войны росли в Ботаническом саду. О них заботились, укрывали. Во время войны некому было заниматься уходом. Какие-то сорта не выжили, какие-то приспособились и стали неукрываемыми. Эти и "пошли" по нашим садам. А еще в лавре есть коллекция пионов из Летнего сада. Когда сад закрыли на реконструкцию, нам передали часть кустов. В результате у них некоторые сорта не сохранились, а у нас есть, - поясняет владыка.

Тюльпаны, понятно, отцвели. Но их в лавре множество сортов, включая сорт "Черный принц". Кстати, идеально черных тюльпанов не существует. Они темно-фиолетовые. А еще владыка поведал секрет, как сохранить тюльпаны на участке. Их нужно через два-три сезона обязательно выкапывать, подсушивать, и только потом снова сажать. Тюльпан - хитрый, может "убежать". Зарывается на большую глубину, и не найдешь потом.

Еще один любимый цветок наместника - герберы, особенно желтые. Потому что "они как солнышко, которого так не хватает в Петербурге".

Цветущие разноцветные рододендроны всегда привлекают взор. Да, эти кусты из более теплого климата, но растут отлично, и цветы - яркие. Главное правило: когда в Питере в феврале появляется яркое солнце, нужно начинать прикрывать кусты, если хотите, чтоб в цвету потом были.

Многие высаженные в лавре деревья тоже необычны. Например, яблони Недзвецкого. Сажают их за красоту. Плоды - крошечные, зато цветов море, причем снова красное. Красными цветами усыпана и японская айва (из ее плодов в обители делают цукаты). Любят здесь и каштаны.

А еще кизил, анемоны, форзиция, клематисы, лилейники, гортензия, хоста, розы... И самое простое: калина. Цветет - красиво, плоды - красные, яркие. Хвойников много, включая два сибирских кедра.

- Посадить - не проблема. Посмотреть, как первый раз зацветет, - тоже хорошо. Но для того чтобы растения не пропали, не вывелись, не были забиты сорняками, над ними надо работать. Красота требует труда! - улыбается владыка.

Напоследок корреспонденты "РГ" спросили совета - что делать начинающим садоводам, да еще у которых нет времени заниматься озеленением участка. Нам посоветовали обратить внимание на хвойники. Ухода особого не требуют, а на их фоне можно сажать любые цветы. Желательно - многолетники. С однолетниками хлопот больше будет.

Кстати

Повсеместно в клумбах Александро-Невской лавры словно кротовьи ходы вырыты. Но это не кроты. Это специально выкапывают одуванчики - до того как пух с семенами разлетится по ветру. Одуванчики быстро размножаются и являются злейшим врагом культур садовых. В цветниках работают и кто-то из братии, и волонтеры. В обители всегда ждут добровольных помощников. Особенно тех, кто способен отличить сорняк от культурного растения. Впрочем, научат. Главное - желание.

Скоро в Лавре появится коллекция сирени «духовных сортов»: «Белый ангел», «Валаам» и другие. Фото: Сергей Николаев / РГ

О проблеме пчеловодства

Владыка показывает необычную цветущую акацию, усыпанную белоснежными цветами. Она так и называется: акация белая. Сугубо южная, но растет в лавре отлично. Цветет интересно: сначала бутоны раскроет, а лишь потом листочки. Древесина акации столь крепка, что сравнима с железом. А мед из белой акации никогда не засахаривается. Пасеки в лавре, правда, нет и не будет. В городе пчелам гибельно. А вот на скиту - привольно, там пасека есть.

- Беда в России идет с пасеками. Химикатами обрабатывают поля, пчелы гибнут. Это только так кажется: подумаешь - меньше меда, из-за границы привезут. Привезут. Но аграрии забывают, что пчелы - еще и опылители. Теряем урожай многих культур, которые опыляются пчелами, - сокрушается наместник лавры.