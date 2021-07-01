Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики приступило к созданию цифрового двойника северного завоза. Сегодня доставкой топлива, продовольствия и других жизненно важных грузов на труднодоступные территории Крайнего Севера занимаются сами регионы, и каждый делает это по-своему. У одних получается лучше, у других не обходится без проблем, которые могут привести к разморозке целых поселков посреди зимы. Из-за отсутствия единой системы сложно даже составить общую картину в масштабах страны: что, как и куда доставляется. Специалисты считают, что цифровизация поможет оптимизировать северный завоз, сократить сроки доставки продукции и снизить ее стоимость для жителей Арктики.

Всего в этом участвуют 25 субъектов РФ, в том числе четыре региона СЗФО. Так, в Ненецком округе северный завоз начинается сразу после ледохода. За летнюю навигацию топливо и товары первой необходимости по малым рекам и морю доставляют в отдаленные поселки. В этом году процесс взяли под особый контроль, поскольку в аукционе на поставку топлива выиграла новая фирма из другого региона. Она предложила цену на 40 миллионов рублей ниже, чем привычный местный поставщик.

В Поморье северным завозом охвачено не так много населенных пунктов, но порт Архангельск играет важную роль в обеспечении других уголков Арктики. В Мурманской области и Республике Коми также есть территории с ограниченным сроком доставки грузов.

Примерный объем грузового трафика по всем северным регионам - три миллиона тонн в год. До 70 процентов северного завоза составляет топливо, за ним идут продукты питания, лекарственные препараты и другие товары. Государство ежегодно субсидирует доставку таких грузов на сумму 110 миллиардов рублей.

По словам директора Востокгосплана Михаила Кузнецова, крупные корпорации, работающие в Арктике, неплохо обеспечивают территории своего присутствия по автозимникам и морским путям. Но для тех поселков, где не ведется активной хозяйственной деятельности, доставка грузов - вопрос жизни. Это в больших городах на каждом шагу открылись офисы интернет-сервисов, куда привезут все, что угодно. Северная глубинка о таком может только мечтать.

- С тех пор как в начале двухтысячных годов северный завоз перешел на уровень регионов, он зачастую стал принимать характер общевойсковой операции, - отметила в ходе конференции по этой проблеме советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова. - Регионы не ощущают системного подхода на федеральном уровне. Безусловно, они как-то выстроили эту систему, исходя из своих условий. Но поскольку цена северного завоза очень высока, его надо рассматривать не как отдельный элемент, а как часть хозяйственного механизма страны. Нужны способы эффективной организации доставки грузов на Север и новые технологии, которые опирались бы на научные разработки.

Сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова привела пример: сотрудники детского сада на одном из северных островов как-то пожаловались, что не могут сварить маленьким подопечным щи - в поселок не привезли капусту и морковь.

- Причем это не Чукотка, а гораздо более доступный архипелаг. Но в течение семи месяцев туда не поступают ни свежие овощи, ни молочные продукты. В установленные сроки северный завоз осуществляется либо морскими судами, либо вертолетом - поскольку это дорого, цены в магазинах очень высоки. А средняя зарплата в поселке гораздо ниже, чем, например, в Ненецком округе. Но северный завоз - это не только обеспечение качества жизни людей, это еще и развитие малого бизнеса, который в силу разных причин не всегда может в нем участвовать, - подчеркнула Ольга Епифанова.

По мнению сенатора, северному завозу нужна единая нормативно-правовая база, а управление им должно перейти на федеральный уровень. При этом требуется классификация территорий: какие из них бизнес сможет обеспечить всем необходимым, а каким остается надеяться только на государство. К примеру, Соловки входят в список ЮНЕСКО, и там даже овощную базу не построить без разрешения этой организации. В итоге всем занимается потребкооперация, возможности которой ограничены.

До 70 процентов северного завоза составляет топливо, за ним идут продукты питания, лекарственные препараты и другие товары

По поводу того, стоит ли снова делать северный завоз централизованным или регионы справятся сами, еще идут споры. Но в необходимости единой системы мониторинга сомнений нет, утверждают эксперты.

- Мы периодически получаем сообщения о том, что что-то куда-то не довезли, сорван отопительный сезон или цены на продукты слишком высоки. Это сложная логистическая задача, при решении которой каждый год возникают проблемы. Нужно отслеживать поставки, чтобы обеспечить их надежность, - полагает Михаил Кузнецов.

Для оптимизации северного завоза предлагается создать сеть торгово-логистических центров. Это позволит, среди прочего, расширить ассортимент продукции. Специалисты также рекомендуют активнее задействовать недорогие речные пути, но для этого необходимо заниматься дноуглублением и обновлять флот. Среди перспективных предложений - использование для доставки грузов новых видов транспорта вроде аэроботов, экранопланов и беспилотников.

Чтобы снизить зависимость изолированных территорий от привозного топлива, там планируется развивать альтернативные источники энергии - ветровые, солнечные и гибридные. Решить проблему с нехваткой витаминов на Севере могло бы развитие тепличных хозяйств. Но это имеет смысл только в том случае, если огурцы и петрушку в них получится выращивать круглый год. Такой опыт есть, например, в Якутии. В регионах западной Арктики урожай в теплицах пока снимают только тогда, когда на прилавках уже появляются привозные овощи.

Но это уже частности. Главное - на проблемы северного завоза вновь обратили внимание в масштабах страны. Пилотной территорией для создания электронной модели стала Якутия, затем придет черед других регионов. Цифровой двойник поможет построить оптимальный маршрут поставок в каждый конкретный поселок, определит их стоимость и объем.

Тем временем

Росрезерв предложил использовать свои возможности для северного завоза. На его складах хранятся качественные продовольственные товары с большим сроком годности и нефтепродукты. Периодически эти запасы необходимо обновлять. Раньше они со скидками продавались на торгах, а вместо них закупались новые. Но в ведомстве решили, что с точки зрения рационального использования госресурсов будет правильнее направлять продукцию, у которой еще остается значительный срок годности, на обеспечение северного завоза. Для этого доступны 20 наименований продтоваров и шесть видов топлива.