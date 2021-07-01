Новости

Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
Бельгийский F-16 врезался в здание в Нидерландах 14:31
Лукашенко назвал Форум регионов важнейшим проектом Союзного государства 14:30
ООН ожидает оживление международного туризма в 2023 году 14:28
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за вакцину "Спутник V" 14:22
Партия ЛДПР первой сдала в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы 14:21
Три научных проекта запустят в рамках Союзного государства 14:21
В Дагестане стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей 14:20
Хрипун оценил работу системы здравоохранения Москвы 14:14
Совет ПА ОДКБ осудил теракты в Афганистане 14:12
В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры 14:12
Спецавтомобили САГР для групп разминирования поступили в инженерные войска 14:08
Научные центры подключат к компьютерной сети к концу 2024 года 13:53
"Зеленые" ветрокиловатты "Росатома" добавились в энергосистему на юге РФ 13:52
Путин подписал закон о бесплатной интернет-трансляции 20 телеканалов 13:51
Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву" 13:50
Граждане из стран ЕАЭС смогут искать работу на портале "Работа в России" 13:45
Матвиенко: На Форуме регионов России и Беларуси подписано более 20 соглашений 13:44
Медиков освободили от уголовной ответственности за утрату наркопрепаратов 13:43
В июле ожидается повышенная опасность лесных пожаров в 28 регионах 13:38
Путин заявил о планах создания российско-белорусского космического двигателя 13:37
В Китае рассказали, когда закончится дефицит чипов для автомобилей 13:30
Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга 13:28
В Минздраве рассказали о сложной ситуации со штаммом "дельта" 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 13:44

Двойник укажет маршрут

Эксперты спорят: северный завоз должен быть централизованным или регионы справятся сами
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 143(8494)
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики приступило к созданию цифрового двойника северного завоза. Сегодня доставкой топлива, продовольствия и других жизненно важных грузов на труднодоступные территории Крайнего Севера занимаются сами регионы, и каждый делает это по-своему. У одних получается лучше, у других не обходится без проблем, которые могут привести к разморозке целых поселков посреди зимы. Из-за отсутствия единой системы сложно даже составить общую картину в масштабах страны: что, как и куда доставляется. Специалисты считают, что цифровизация поможет оптимизировать северный завоз, сократить сроки доставки продукции и снизить ее стоимость для жителей Арктики.
Северный завоз зачастую стал принимать характер общевойсковой операции. Фото: Андрей Паршин Северный завоз зачастую стал принимать характер общевойсковой операции. Фото: Андрей Паршин
Северный завоз зачастую стал принимать характер общевойсковой операции. Фото: Андрей Паршин

Всего в этом участвуют 25 субъектов РФ, в том числе четыре региона СЗФО. Так, в Ненецком округе северный завоз начинается сразу после ледохода. За летнюю навигацию топливо и товары первой необходимости по малым рекам и морю доставляют в отдаленные поселки. В этом году процесс взяли под особый контроль, поскольку в аукционе на поставку топлива выиграла новая фирма из другого региона. Она предложила цену на 40 миллионов рублей ниже, чем привычный местный поставщик.

Козлов назвал стоимость модернизации метеостанций в Арктике

В Поморье северным завозом охвачено не так много населенных пунктов, но порт Архангельск играет важную роль в обеспечении других уголков Арктики. В Мурманской области и Республике Коми также есть территории с ограниченным сроком доставки грузов.

Примерный объем грузового трафика по всем северным регионам - три миллиона тонн в год. До 70 процентов северного завоза составляет топливо, за ним идут продукты питания, лекарственные препараты и другие товары. Государство ежегодно субсидирует доставку таких грузов на сумму 110 миллиардов рублей.

По словам директора Востокгосплана Михаила Кузнецова, крупные корпорации, работающие в Арктике, неплохо обеспечивают территории своего присутствия по автозимникам и морским путям. Но для тех поселков, где не ведется активной хозяйственной деятельности, доставка грузов - вопрос жизни. Это в больших городах на каждом шагу открылись офисы интернет-сервисов, куда привезут все, что угодно. Северная глубинка о таком может только мечтать.

- С тех пор как в начале двухтысячных годов северный завоз перешел на уровень регионов, он зачастую стал принимать характер общевойсковой операции, - отметила в ходе конференции по этой проблеме советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова. - Регионы не ощущают системного подхода на федеральном уровне. Безусловно, они как-то выстроили эту систему, исходя из своих условий. Но поскольку цена северного завоза очень высока, его надо рассматривать не как отдельный элемент, а как часть хозяйственного механизма страны. Нужны способы эффективной организации доставки грузов на Север и новые технологии, которые опирались бы на научные разработки.

Фото: iStock
В Арктике за счет бюджета ликвидируют три опасных объекта и 8 свалок

Сенатор от Республики Коми Ольга Епифанова привела пример: сотрудники детского сада на одном из северных островов как-то пожаловались, что не могут сварить маленьким подопечным щи - в поселок не привезли капусту и морковь.

- Причем это не Чукотка, а гораздо более доступный архипелаг. Но в течение семи месяцев туда не поступают ни свежие овощи, ни молочные продукты. В установленные сроки северный завоз осуществляется либо морскими судами, либо вертолетом - поскольку это дорого, цены в магазинах очень высоки. А средняя зарплата в поселке гораздо ниже, чем, например, в Ненецком округе. Но северный завоз - это не только обеспечение качества жизни людей, это еще и развитие малого бизнеса, который в силу разных причин не всегда может в нем участвовать, - подчеркнула Ольга Епифанова.

По мнению сенатора, северному завозу нужна единая нормативно-правовая база, а управление им должно перейти на федеральный уровень. При этом требуется классификация территорий: какие из них бизнес сможет обеспечить всем необходимым, а каким остается надеяться только на государство. К примеру, Соловки входят в список ЮНЕСКО, и там даже овощную базу не построить без разрешения этой организации. В итоге всем занимается потребкооперация, возможности которой ограничены.

До 70 процентов северного завоза составляет топливо, за ним идут продукты питания, лекарственные препараты и другие товары 

По поводу того, стоит ли снова делать северный завоз централизованным или регионы справятся сами, еще идут споры. Но в необходимости единой системы мониторинга сомнений нет, утверждают эксперты.

- Мы периодически получаем сообщения о том, что что-то куда-то не довезли, сорван отопительный сезон или цены на продукты слишком высоки. Это сложная логистическая задача, при решении которой каждый год возникают проблемы. Нужно отслеживать поставки, чтобы обеспечить их надежность, - полагает Михаил Кузнецов.

Для оптимизации северного завоза предлагается создать сеть торгово-логистических центров. Это позволит, среди прочего, расширить ассортимент продукции. Специалисты также рекомендуют активнее задействовать недорогие речные пути, но для этого необходимо заниматься дноуглублением и обновлять флот. Среди перспективных предложений - использование для доставки грузов новых видов транспорта вроде аэроботов, экранопланов и беспилотников.

Новый закон освободил соцобъекты в Арктике от экоэкспертизы

Чтобы снизить зависимость изолированных территорий от привозного топлива, там планируется развивать альтернативные источники энергии - ветровые, солнечные и гибридные. Решить проблему с нехваткой витаминов на Севере могло бы развитие тепличных хозяйств. Но это имеет смысл только в том случае, если огурцы и петрушку в них получится выращивать круглый год. Такой опыт есть, например, в Якутии. В регионах западной Арктики урожай в теплицах пока снимают только тогда, когда на прилавках уже появляются привозные овощи.

Но это уже частности. Главное - на проблемы северного завоза вновь обратили внимание в масштабах страны. Пилотной территорией для создания электронной модели стала Якутия, затем придет черед других регионов. Цифровой двойник поможет построить оптимальный маршрут поставок в каждый конкретный поселок, определит их стоимость и объем.

Тем временем

Росрезерв предложил использовать свои возможности для северного завоза. На его складах хранятся качественные продовольственные товары с большим сроком годности и нефтепродукты. Периодически эти запасы необходимо обновлять. Раньше они со скидками продавались на торгах, а вместо них закупались новые. Но в ведомстве решили, что с точки зрения рационального использования госресурсов будет правильнее направлять продукцию, у которой еще остается значительный срок годности, на обеспечение северного завоза. Для этого доступны 20 наименований продтоваров и шесть видов топлива.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян