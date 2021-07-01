На Северном флоте начали ревакцинацию военнослужащих от COVID-19

На Северном флоте началась ревакцинация военнослужащих от COVID-19. Более 3,5 тысячи человек получат двухкомпонентную прививку "Спутник V".

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Северного флота, пишет "Интерфакс". И добавляют, что медицинская служба уже составила план-график вакцинации экипажей кораблей и подводных лодок, управления и штаба СФ. Они были привиты в декабре прошлого года.

Кроме того, продолжается плановая вакцинация гражданских специалистов и членов семей военнослужащих. "Спутник V" есть для них в необходимом количестве. В июне Северный флот получил 25 тысяч доз.

В пресс-службе СФ отметили, что подавляющее большинство военнослужащих уже прошли иммунизацию и уверенно служат в условиях сложной эпидемиологической обстановки.