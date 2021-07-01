В Архангельской области двое пропавших рыбаков найдены мертвыми

В Холмогорском районе Архангельской области спасатели обнаружили погибшими двоих рыбаков из Северодвинска, которые перестали выходить на связь.

Как сообщили в региональной диспетчерской службе, мужчины 1958 и 1960 годов рождения отправились рыбачить на Хайнозеро 26 июня. Через три дня один из них в последний раз созвонился с женой. После этого от рыбаков не поступало никаких вестей, хотя они уже должны были вернуться в Северодвинск. Дозвониться до пропавших близкие не могли: телефоны мужчин были выключены.

Спасатели нашли в избе у озера вещи северодвинцев. Их тела обнаружили в озере, извлекли из воды и передали полиции.

Причины трагедии выясняются.