В Краснодаре у 95-летней труженицы тыла похитили 1 млн рублей

В Краснодаре супружеская пара - 29-летний мужчина и его 38-летняя жена - ограбили 95-летнюю труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР, силой забрав у нее более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, злоумышленники поджидали пенсионерку в подъезде дома по месту ее жительства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Когда женщина поднялась на свой этаж, соучастники втолкнули ее в квартиру, где нанесли телесные повреждения и связали. Угрожая применением утюга, налетчики забрали сбережения потерпевшей в сумме более миллиона рублей и скрылись. При этом они оставили пожилую женщину связанной, в беспомощном состоянии".

В ведомстве добавили, что 95-летнюю женщину случайно обнаружила ее соседка по лестничной площадке дома. Она развязала пострадавшую, оказала ей помощь, вызвала "скорую" и полицию. Прибывшим оперативникам пенсионерка рассказала о случившимся, а также сообщила приметы нападавших. Благодаря этому личности супружеской пары грабителей удалось быстро установить, подозреваемые были задержаны. В их доме была обнаружена часть похищенных у пенсионерки денег.

Сейчас в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и они находятся в СИЗО, сообщили в полиции.

По факту произошедшего сначала было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Но затем, в связи с открывшимися обстоятельствами, в МВД решили переквалифицировать уголовное дело со статьи 161 (грабеж) на статью 162 (разбой) УК РФ, которая предусматривает гораздо более строгое наказание для фигурантов.