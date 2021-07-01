Новости

От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
Вышел первый трейлер ситкома "Кафедра" со звездой "Убивая Еву" 13:50
Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами 13:24
Появились постеры Resident Evil: Infinite Darkness с главными героями 13:02
Вышел русский трейлер сериала по "Маленьким женщинам" Олкотт 12:42

Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга

Новости
    01.07.2021, 13:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ UPROXX Video Фото: youtube.com/ UPROXX Video
Фото: youtube.com/ UPROXX Video

57-летний знаковый американский рэпер Biz Markie ("по паспорту" - Марсель Тео Холл), ранее объявленный мертвым, обнаружился в хосписе в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Суд не разрешил Бритни Спирс пользоваться заработанными деньгами

Как сообщает сегодня The Sun, ссылаясь на пояснение представителя исполнителя, у Марселя наблюдаются "серьезные повреждения головного мозга" после перенесенного инсульта. Это подтверждает и жена музыканта.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем Biz Markie тянутся издревле. Скажем, в прошлом году он уже попадал в больницу в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Холл родился 8 апреля 1964 в Нью-Джерси. Первый альбом выпустил в 1988-м, последний, пятый, - в 2003-м.

Главный шлягер рэпера - разгромившая в 1989 году хит-парады композиция Just a Friend, вошедшая во все мыслимые жанровые анналы.

В общей сложности шесть треков Холла поднимались до первой пятерки американского рэп-чарта.

Новости

Актер Энди Дик был арестован за избиение любовника стулом 11:45
Вышел русский трейлер "Красотки на взводе" с Кейт Бекинсейл 11:35
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
Вышел новый трейлер "Круиза по джунглям" со Скалой Джонсоном 11:17
⧣ США
Фото: предоставлено Disney
Начались съемки второй "Черной пантеры" 30.06.2021
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 30.06.2021
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ sergeymazaev_official
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Умерла старейшая китайская актриса Лю Сюжун 30.06.2021
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров 29.06.2021
⧣ происшествия
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Актер из "Брата 2" Александр Дьяченко госпитализирован с коронавирусом 30.06.2021
В театре рассказали о состоянии госпитализированной Веры Алентовой 29.06.2021
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 29.06.2021