Считавшийся мертвым рэпер Biz Markie найден с повреждением мозга

57-летний знаковый американский рэпер Biz Markie ("по паспорту" - Марсель Тео Холл), ранее объявленный мертвым, обнаружился в хосписе в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает сегодня The Sun, ссылаясь на пояснение представителя исполнителя, у Марселя наблюдаются "серьезные повреждения головного мозга" после перенесенного инсульта. Это подтверждает и жена музыканта.

Стоит отметить, что проблемы со здоровьем Biz Markie тянутся издревле. Скажем, в прошлом году он уже попадал в больницу в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Холл родился 8 апреля 1964 в Нью-Джерси. Первый альбом выпустил в 1988-м, последний, пятый, - в 2003-м.

Главный шлягер рэпера - разгромившая в 1989 году хит-парады композиция Just a Friend, вошедшая во все мыслимые жанровые анналы.

В общей сложности шесть треков Холла поднимались до первой пятерки американского рэп-чарта.