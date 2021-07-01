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01.07.2021 15:12
Рубрика: Происшествия

Суд впервые признал незаконным телеграм-бот, который "пробивал" личность

Текст: Иван Егоров

Таганский суд Москвы признал незаконной деятельность телеграм-бота "Глаз бога" из-за нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Об этом сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

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По ее словам, информация, распространяемая этим телеграм-каналом, и ее распространение другими интернет-ресурсами признаны судом информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. При этом решение Таганского суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В свою очередь в Роскомнадзоре сообщили, что на основании сегодняшнего решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В пресс-службе ведомства пояснили, что поводом для обращения в суд стали обращения граждан, которые жаловались на "Глаз бога".

Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети

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