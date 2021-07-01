Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура

27 июня в возрасте 61 года скончался легендарный советский, российский поп-музыкант, гуру отечественного электропопа Олег Кацура. Об этом в своем Instagram сообщил фронтмен "Морального кодекса" Сергей Мазаев, работавший с Олегом. Причина смерти артиста не названа.

Прощание с исполнителем прошло 30 июня в храме святого Симеона Верхотурского.

Олег Кацура родился 14 марта 1960 года в Москве и музыкой "заболел" с ранних лет - в двенадцать впервые услышав The Beatles. В 1974-м впервые попробовал себя в роли бас-гитариста (причём будучи, как и Пол, левшой), вместе с другом собрав группу "Голубая звезда".

Еще через два года Кацура начал зарабатывать на музыке, став участником Московского объединения музыкальных ансамблей: играл в ресторане, параллельно влившись в состав группы "Замкнутый круг". В конце 70-х играл на танцах с будущим виртуозом-рекордсменом Виктором Зинчуком. С 1979 по 1981 год служил в армии.

После армии познакомился с Игорем Матвиенко (который тогда только начинал свой творческий путь) и с его подачи он стал участником группы "Шаровая Молния" - той самой, под руководством Вячеслава Добрынина. А 1983-м участники ШМ почти полным составом перелились в ВИА "Здравствуй, песня". Параллельно Олег играл в коллективе "Московский Наутилус".

Первая всесоюзная слава пришла в 1985-м, когда в январе в эфире "Утренней почты" Кацура представил мега-хит "Большая Медведица" (спустя год его перепоет Михаил Боярский).

Далее - "Веселые ребята" (с Буйновым, Китаевым, Рыжовым и Глызиным), возвращение в "Здравствуй, песня!" (с Николаем Расторгуевым), проект "Класс", активно ротировавшийся на радио, совместный проект с Игорем Матвиенко "Малахит", позже переименованный в "Нетелефонный разговор". С 1990-го - сольная карьера.