Новости

Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
Вышел новый трейлер "Круиза по джунглям" со Скалой Джонсоном 11:17
Начались съемки второй "Черной пантеры" 30.06.2021
Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 30.06.2021
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 30.06.2021

Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура

Новости
    01.07.2021, 11:02
Текст:   Олег Усков

27 июня в возрасте 61 года скончался легендарный советский, российский поп-музыкант, гуру отечественного электропопа Олег Кацура. Об этом в своем Instagram сообщил фронтмен "Морального кодекса" Сергей Мазаев, работавший с Олегом. Причина смерти артиста не названа.

Прощание с исполнителем прошло 30 июня в храме святого Симеона Верхотурского.

Олег Кацура родился 14 марта 1960 года в Москве и музыкой "заболел" с ранних лет - в двенадцать впервые услышав The Beatles. В 1974-м впервые попробовал себя в роли бас-гитариста (причём будучи, как и Пол, левшой), вместе с другом собрав группу "Голубая звезда".

Еще через два года Кацура начал зарабатывать на музыке, став участником Московского объединения музыкальных ансамблей: играл в ресторане, параллельно влившись в состав группы "Замкнутый круг". В конце 70-х играл на танцах с будущим виртуозом-рекордсменом Виктором Зинчуком. С 1979 по 1981 год служил в армии.

После армии познакомился с Игорем Матвиенко (который тогда только начинал свой творческий путь) и с его подачи он стал участником группы "Шаровая Молния" - той самой, под руководством Вячеслава Добрынина. А 1983-м участники ШМ почти полным составом перелились в ВИА "Здравствуй, песня". Параллельно Олег играл в коллективе "Московский Наутилус".

Первая всесоюзная слава пришла в 1985-м, когда в январе в эфире "Утренней почты" Кацура представил мега-хит "Большая Медведица" (спустя год его перепоет Михаил Боярский).

Далее - "Веселые ребята" (с Буйновым, Китаевым, Рыжовым и Глызиным), возвращение в "Здравствуй, песня!" (с Николаем Расторгуевым), проект "Класс", активно ротировавшийся на радио, совместный проект с Игорем Матвиенко "Малахит", позже переименованный в "Нетелефонный разговор". С 1990-го - сольная карьера.

Новости

Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей 30.06.2021
Актер из "Брата 2" Александр Дьяченко госпитализирован с коронавирусом 30.06.2021
В 43 года умер актер Иво Крастев 30.06.2021
Умерла старейшая китайская актриса Лю Сюжун 30.06.2021
⧣ Россия
Фото: twitter.com/ emmarobertsorg_
Появились фото со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 30.06.2021
Стали известны детали смерти 32-летнего актера Ростислава Гулбиса 30.06.2021
Актер из "Полицейского с Рублевки" Ростислав Гулбис умер в 32 года 29.06.2021
⧣ музыка
Фото: facebook.com/ vadim.shatrov
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров 29.06.2021
Умер самый известный шведский исполнитель регги Пепс Перссон 29.06.2021
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 29.06.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер режиссер Александр Воропаев 29.06.2021
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 29.06.2021
Умер актер Угуртан Сайинер 29.06.2021