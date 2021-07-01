Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская

Российская писательница, драматург и сценаристка Ксения Драгунская умерла 1 июля.

Ксения - дочь скончавшегося весной 1972 года в возрасте 58 лет писателя, сценариста и актера Виктора Драгунского, автора "Денискиных рассказов". Брат - писатель, драматург и журналист Денис Драгунский.

О смерти Ксении Викторовны сообщает ТАСС со ссылкой на ее брата. "Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра", - рассказал Денис Драгунский. Он добавил, что сестра "скоропостижно скончалась от перитонита" и "лучшие врачи не смогли спасти".

Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года. В 1994-м дебютировала пьесой "Яблочный вор". Автор более десятка книг и нескольких киносценариев, среди которых "Ощущение бороды", "Реконструкция скелета" и "Светло и нестрашно".