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01.07.2021 17:08
Рубрика: ПДД

В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Ужесточение ответственности за езду в пьяном виде очень важно для того, чтобы навсегда поставить запрет пьянству за рулем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает RT.

Фото: iStock
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"Видно не все еще поняли, что, если садишься за руль, человек должен быть трезв, потому что в ином случае он представляет угрозу безопасности всем участникам дорожного движения. Так что закон очень правильный, очень нужный и отвечает требованиям сегодняшнего дня и запросу гражданского общества", - добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок лишения свободы за повторную езду пьяным до трех лет.