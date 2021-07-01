В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду

Ужесточение ответственности за езду в пьяном виде очень важно для того, чтобы навсегда поставить запрет пьянству за рулем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, передает RT.

"Видно не все еще поняли, что, если садишься за руль, человек должен быть трезв, потому что в ином случае он представляет угрозу безопасности всем участникам дорожного движения. Так что закон очень правильный, очень нужный и отвечает требованиям сегодняшнего дня и запросу гражданского общества", - добавил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок лишения свободы за повторную езду пьяным до трех лет.