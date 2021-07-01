Захарова потребовала от Берлина прекратить атаки на российские СМИ

Берлину следует прекратить злоупотреблять терпением Москвы и остановить "информационные атаки на российские СМИ". С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На Смоленской площади имеют в виду расследование, опубликованное в газете Sueddeutche Zeitung, о "специальной кампании Берлина" по недопущению вещания немецкой редакции телеканала RT на территории ЕС.

По словам RT, руководство российского СМИ направило официальный запрос на разрешение вещания в соответствии с европейским законодательством.

"Еще до официальной подачи заявки немецкие бюрократы озадачились тем, чтобы все это сорвать. Как пишет "Зюддойче цайтунг", речь об этом шла на секретной встрече, на которой присутствовали члены правительства Германии, а также дипломаты, представители спецслужб Германии, Люксембурга и медиарегулятора Люксембурга", - сообщила официальный представитель МИД РФ. В дипведомстве надеются получить от Берлина комментарии на этот счет.

"Не подошли ли мы к весьма опасному пределу нашего хорошего отношения, которое основано на уважении свободы слова, и не злоупотребляет ли Берлин нашим и терпением, и хорошим отношением? Мне кажется, что уже подошли... Уже пора все-таки в Берлине остановится в плане травли, которую они развернули, и информационной атаки на российские средства массовой информации и журналистов", - заключила Захарова.