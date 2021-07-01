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01.07.2021 10:46
Рубрика: Власть

Зарубежные IT-компании обязали открыть филиалы в России

Текст: Кира Латухина
Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa
Фото: EPA-EFE/Julien de Rosa

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому зарубежные IT-гиганты должны создавать представительства в России.

Фото: Сергей Савостьянов / POOL
"Прямая линия" президента Владимира Путина. Главное

Речь идет о компаниях, услугами которых в сутки пользуются свыше 500 тысяч российских граждан. В их числе, например, могут быть Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Gmail. Полный перечень появится на сайте Роскомнадзора.

Со следующего года владельцы ресурсов должны создать филиалы, представительства или учредить российские компании, чтобы с ними могли взаимодействовать регуляторы. На сайте Роскомнадзора у них должен быть личный кабинет, а на своем сайте - электронная форма для связи с российскими гражданами и организациями.

Предусмотрены и санкции разной степени: самые жесткие из них - доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или заблокирован.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

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