Атомная подлодка "Новосибирск" вышла в Белое море на испытания

Этого события, безусловно, ждали. И генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко еще в дни работы Международного военно-морского салона (МВМС-2021), который проходил в конце июня в Петербурге, не скрывал, что выход состоится "в ближайшие дни" и "строго по плану".

Слова "строго по плану" - не фигура речи, а сугубая прагматика. Первый выход в море нового корабля, а тем более подводной лодки - это не морская прогулка на яхте или быстроходном катере. Выход на испытания надо обеспечить - и с берега, и в море, и с воздуха. Вместе с новым кораблем на испытания выходят суда и корабли обеспечения - одно-два, а то и больше, в зависимости от ситуации, поставленных и решаемых задач.

И на борту самой подлодки вместе со штатным экипажем находится заводская сдаточная команда - сменный состав специалистов-профессионалов по разным "областям заведования": от реактора и паропроизводящей установки до сложнейших систем связи, навигации, управления оружием. А таких систем на борту модернизированного "Ясеня-М" - считать не пересчитать.

Как мы недавно сообщали, К-573 "Новосибирск" шла вслед за головной "Казанью": по тому же проекту была заложена на "Севмаша" в июле 2013 года и строилась, насыщалась оборудованием в условиях стапельного цеха до декабря 2019-го. Перед новым 2020 годом "Новосибирск" вывели со стапеля и спустили на воду. И еще полтора года у достроечной набережной "Севмаша" на серийной АПЛ велись монтажные, наладочные и пуско-наладочные работы, включая физпуск реактора, контрольные тесты паропроизводящей установки, резервных двигателей, других систем и механизмов, обеспечивающих живучесть подводной лодки, ее боевую эффективность и безопасность экипажа.

Представители конструкторского бюро (СПМБМ "Малахит"), все контрагенты, поставщики оборудования и, конечно, корабелы "Севмаша" стремились по максиму выбрать, устранить те нестыковки и детские "болячки", что были выявлены при испытании "Казани", которая шла головной в серии модернизированных "Ясеней".

И теперь, в соответствии с планами и публичными обещаниями, есть всего полгода, чтобы провести заводские и государственные испытания многоцелевого подводного крейсера. А программа испытаний весьма обширная, включая пуски ракет и торпедные стрельбы.

Поэтому все, что можем - дружно пожелать удачи экипажу АПЛ "Новосибирск" во главе с капитаном I ранга Максимом Шпирко и заводской сдаточной команде под началом Максима Сидоренко. Два Максима в одной лодке - это вселяет надежду.