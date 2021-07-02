Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле

До конца июля более 10 тысяч военнослужащих будет ревакцинировано против коронавирусной инфекции.

Повторная иммунизация, проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России. Кроме того, прививку можно также получить в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что до конца 2021 года планируется повторно привить свыше 860 тысяч военнослужащих, членов их семей, а также государственных гражданских служащих и гражданский персонал.

Ревакцинировать будут военнослужащих всех категорий уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.