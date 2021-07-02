Новости

Патрушев обсудил с афганским коллегой ситуацию после вывода западных войск 14:48
"Черные риэлторши" обманули владельцев квартиры на 2 миллиона рублей 14:44
Минздрав утвердил порядок ревакцинации от COVID-19 14:43
Фото: 35-летняя Эмбер Хёрд впервые стала мамой 14:38
ФАС оштрафовала двух нефтетрейдеров более чем на миллиард рублей 14:36
Захарова пригласила посла Британии посетить Крым, "но только не на эсминце" 14:27
Росгвардия проведет оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021" 14:26
Жена Петра Мамонова рассказала, что он не хотел прививаться 14:25
Лавров: Есть значительный прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке 14:24
Песков прокомментировал избиение экоактивиста 14:23
Лукашенко объявил об окончании антитеррористической операции в Беларуси 14:20
Фото: Сергей Безруков станет отцом в пятый раз 14:17
Посол Италии рассказал, когда итальянские границы откроются для россиян 14:08
Минюст получил доступ к банковской тайне 14:07
Режиссера клипов МакSим и Алсу похоронили под Смоленском 14:07
Вышел первый тизер заключительного сезона "Ходячих мертвецов" 14:01
Собянин рассказал о волонтерской акции "ПаркАрт" в московских парках 14:00
В Сочи отели начали компенсировать туристам траты на ПЦР-тест 13:52
В Петербурге начнется повторная вакцинация от коронавируса 13:48
Лидер группы "Воскресение" Романов прокомментировал свое состояние 13:43
Boeing Красноярск - Ханчжоу подал сигнал тревоги 13:43
Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле 13:42
Песков ответил на слова Зеленского про флаг над Госдумой 13:38
Песков: Встреча Путина и Зеленского не готовится 13:32
В Роспотребнадзоре объяснили причины новой вспышки коронавируса 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 13:42
Рубрика: Общество

Более 10 тысяч военнослужащих пройдут ревакцинацию от коронавируса в июле

Текст: Александр Степанов

До конца июля более 10 тысяч военнослужащих будет ревакцинировано против коронавирусной инфекции.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры

Повторная иммунизация, проводится в военно-медицинских организациях Минобороны России. Кроме того, прививку можно также получить в воинских частях, в том числе в отдаленных гарнизонах силами выездных мобильных прививочных бригад, сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что до конца 2021 года планируется повторно привить свыше 860 тысяч военнослужащих, членов их семей, а также государственных гражданских служащих и гражданский персонал.

Ревакцинировать будут военнослужащих всех категорий уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Общество Здоровье Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
Президент подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Банки обязали предоставлять полную информацию о вкладах
В Москве введена обязательная самоизоляция для больных ОРВИ
В Ялте открыли часть пляжей после наводнения
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"