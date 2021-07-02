Что известно об инциденте с грузовым Boeing 737 в Тихом океане

Грузовой Boeing 737, рейс N810 компании Transair, потерпел крушение, попытавшись из-за неисправности двигателя сесть в Тихом океане у острова Оаху на Гавайях. Оба пилота, находившиеся на борту, были спасены, причем один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными ранами. Состояние второго неизвестно. Об этом сообщает новостной ресурс Hawaii news now.

Transair flight 810, a Boeing 737-275C, ditched in the waters off Honolulu International Airport, Hawaii. Both pilots were rescued.https://t.co/OW7sCEN8ho pic.twitter.com/Vp3MKzZ8gA — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) July 2, 2021 По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность двигателей. Самолет эксплуатировался на протяжении 45 лет. На месте ЧП работают полицейский катер, вертолет и самолет. Самолет направлялся из международного аэропорта Гонолулу в Кахулуи, остров Мауи. Неисправность двигателя обнаружилась вскоре после взлета. Летчики попытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в силу каких-то причин это сделать не удалось.