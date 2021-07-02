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02.07.2021 18:30
Рубрика: В мире

Что известно об инциденте с грузовым Boeing 737 в Тихом океане

Текст: Константин Волков
Грузовой Boeing 737, рейс N810 компании Transair, потерпел крушение, попытавшись из-за неисправности двигателя сесть в Тихом океане у острова Оаху на Гавайях. Оба пилота, находившиеся на борту, были спасены, причем один из них доставлен в больницу в тяжелом состоянии со множественными ранами. Состояние второго неизвестно. Об этом сообщает новостной ресурс Hawaii news now.

По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность двигателей. Самолет эксплуатировался на протяжении 45 лет.

На месте ЧП работают полицейский катер, вертолет и самолет.

Самолет направлялся из международного аэропорта Гонолулу в Кахулуи, остров Мауи. Неисправность двигателя обнаружилась вскоре после взлета. Летчики попытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в силу каких-то причин это сделать не удалось.

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