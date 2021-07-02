Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 1 июля 2021 года № 66 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу от 17 июня 2021 года № 87-00-04\Э-1487-2021 и от 27 июня 2021 года № 87-00-04\Э-1561-2021, в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "7 июля" заменить словами "31 июля";

2) часть 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан, определённым Правительством Чукотского автономного округа, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.";

3) дополнить частью 9.1 следующего содержания:

"9.1. Органам государственной власти Чукотского автономного округа и подведомственным им государственным учреждениям и предприятиям установить дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, путём издания соответствующего локального правового акта.

Рекомендовать органам местного самоуправления Чукотского автономного округа, а также всем работодателям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности установить дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.";

4) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к Постановлению Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38





Порядок прохождения экспресс-тестирования гражданами, прибывшими в Чукотский автономный округ

1. Граждане, прибывшие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек из других регионов Российской Федерации (далее - прибывшие граждане) в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител "М" и "G". Тестирование проводится силами Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" (далее - ГБУЗ "Чукотская окружная больница").

Экспресс-тестирование не проводится при наличии у прибывших граждан справки об отрицательном результате обследования на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за три дня до прибытия в Чукотский автономный округ, либо сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2. В случае, если по результатам экспресс-тестирования отсутствуют данные о заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, ему выдается справка об отрицательном результате. В указанном случае прибывший гражданин продолжает следовать к месту проживания, пребывания.

3. В случае, если по результатам экспресс-тестирования имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у прибывшего гражданина, немедленно производится забор материала для исследования методом ПЦР силами ГБУЗ "Чукотская окружная больница". Отобранный материал передается в Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе". В указанном случае прибывший гражданин немедленно направляется в изолятор (обсерватор) до получения результата ПЦР. При отрицательном анализе методом ПЦР прибывший гражданин беспрепятственно может следовать к месту назначения. При подтверждении заболевания методом ПЦР прибывшему гражданину выдается постановление Главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу о принудительной изоляции.".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







