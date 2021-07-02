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02.07.2021,  
10:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Экспорт российских ударных беспилотников начнется в 2022 году

Фото: Группа компаний "Кронштадт" Фото: Группа компаний "Кронштадт"
Фото: Группа компаний "Кронштадт"

Группа компаний "Кронштадт" начнет производство серийных ударных беспилотников "Орион" для иностранных заказчиков в 2022 году. Десятки дронов будут производить на строящемся в Дубне заводе.

Фото: РИА Новости
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Об этом РИА Новости сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области. Запуск самого завода запланирован на ноябрь 2021 года. Он будет экологически чистым и бесшумным с площадью 45 тысяч квадратных метров. Как сообщала пресс-служба "Кронштадта", завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов построят в подмосковной Дубне в рекордно короткие сроки. И уже начали набор специалистов на предприятие. Их потребуется не менее полутора тысяч, 500 человек пригласят на работу в ближайшие месяцы.

"Орион" - средневысотный ударный беспилотник, отличается большой продолжительностью полета - может находиться в воздухе до одних суток, на высоте - до семи километров. Способен уничтожить как технику, так объекты и живую силу. Его максимальная взлетная масса - 1150 килограммов, крейсерская скорость - 200 километров в час. Боевая нагрузка - 200 килограммов.

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