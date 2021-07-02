Лавров: РФ представит обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 2 июля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бахрейнским коллегой Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни, заявил, что Москва работает над обновленной версией концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, и что скоро этот документ будет представлен заинтересованным сторонам.

"Мы сейчас с учетом последних событий работаем над ее обновленной версией, в самое ближайшее время будем готовы поделиться с заинтересованными сторонами", - сказал Лавров.

Разработку этой концепции Россия начала еще в 1990-х годах и неоднократно ее обновляла. Как ранее заявлял МИД РФ, "Концепция предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом субрегионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с созданием соответствующих организационных структур. Имеется в виду, что такая система станет прологом к построению общей посткризисной архитектуры региона Ближнего Востока".