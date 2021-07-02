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СМИ: Лидер "Воскресения" Алексей Романов госпитализирован с COVID

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    02.07.2021, 11:01
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

68-летний советский, российский музыкант, бессменный лидер и автор песен группы "Воскресение" Алексей Романов госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

Как передает Mash, культовый исполнитель почувствовал себя нехорошо 21 июня - "кашлял, появилась одышка". Потом Алексею пришел положительный ПЦР-тест, после чего Романова госпитализировали - сатурация артиста упала до 92%, музыканту стало совсем плохо.

Врачи диагностировали у певца двухстороннюю пневмонию. Сейчас он находится под наблюдением медиков, его состояние расценивается как тяжелое.

Романов родился в 1952 году в Москве. Помимо "Воскресения", участник групп "СВ", "Машина времени", "Кузнецкий мост", трио Романов-Сапунов-Кобзон и группы фламенко Los De Moscu.

Ранее сообщалось, что госпитализированный в реанимацию Коммунарки с COVID лидер "Звуков Му" Петр Мамонов переведен на аппарат ИВЛ.

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