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02.07.2021,  
15:45
Текст:  Алексей Брусилов

Морпехи США привезли на Украину устаревшие противотанковые бронемашины

Корпус морской пехоты США впервые перебросил на Украину самоходные противотанковые установки LAV-AT. Сообщается, что эту технику планируют применить на одном из южных полигонов в ходе активной фазы совместных учений Sea Breeze - 2021.
Фото: ВМС Украины Фото: ВМС Украины
Фото: ВМС Украины

Данные самоходные ПТРК были разработаны еще в конце 80-х годов на базе колесных боевых машин пехоты LAV-25. Они первоначально оснащались управляемыми ракетами TOW.

Впоследствии их модернизировали и приспособили для более совершенных TOW-2, имеющих тандемные боевые части с улучшенной бронепробиваемостью и способных поражать цели на дистанции до 3750 метров. Прицельный комплекс с тепловизором позволяет осуществлять применение в ночных условиях.

Экипаж состоит из четырех человек: командира, наводчика-оператора, водителя и заряжающего.

В качестве дополнительного вооружения используется 7,62-мм пулемет с боекомплектом в 1000 патронов. Имеются также две дымовые гранатометные установки.

Фото: Tim Hunter Productions / youtube.com
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Боевая масса - 12260 кг. Мощность дизельного двигателя - 275 л.с. Максимальная скорость -100 км/ч. Запас хода - 660 км.

По мнению военных экспертов, LAV-AT в настоящее время уже не могут считаться современными, у них недостаточная защита, особенно противоминная. Однако после полного снятия с вооружения танков Abrams у морской пехоты США нет других наземных самоходных средств, способных бороться с бронетехникой, кроме этих ПТРК.

Фото: ВМС Украины

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