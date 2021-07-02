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На съемках драмы с Безруковым и Мироновым "Нюрнберг" погиб человек

Новости
    02.07.2021, 16:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Москве на съемках исторической драмы режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг" с Сергеем Безруковым и Евгением Мироновым прогиб человек.

Как уточняет Mash, упавшая декорация убила 55-летнего монтажника Евгения Степанова. Согласно имеющейся информации, детали конструкции декораций при установке обвалились из-за нарушений правил безопасности.

Степанова доставили в реанимацию одной из московских больниц с многочисленными переломами, разрывами и ушибами внутренних органов, где рабочий через три дня скончался.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Согласно Газете.Ru, в продюсерском центре "Синема Продакшн", который занимается производством ленты, инцидент пока не комментировали.

"Нюрнберг" - картина совместного российско-германо-британо-чешского производства. Соавтором сценария проекта выступил Александр Звягинцев, на счету которого ряд документальных фильмов о процессе.

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