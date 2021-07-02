Объем предложения леса на бирже вырастет в три раза

Закон, обязывающий госучреждения реализовывать заготовленную ими древесину на торгах и подписанный президентом Владимиром Путиным, может увеличить объемы предложения древесины на бирже в три раза. Об этом "РГ" сообщил управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.

"Объем предложения может возрасти с уровня 4 млн кубометров в год до 12 млн кубометров в год, - сказал Рыжиков. - Это случится после Нового года, когда закон вступит в силу".

Сейчас на СПбМТСБ в рамках пилотного проекта проходят торги лесом, заготовленным государственными и муниципальными предприятиями 30 регионов, добавил он. Участие добровольное, кто-то выставляет всю древесину, кто-то только ее часть. Биржевые торги позволили увеличить выручку участвующих в них лесхозов от двух до десяти раз, отметил Рыжиков.

"Торговля через биржу позволяет реализовывать древесину прозрачно, исключить нелегальный сбыт, - считает Алексей Рыжиков. - Эта мера способствует декриминализации отрасли, росту доходов лесных учреждений".

По его оценке, биржевая торговля лесом, заготовленным государственными и муниципальными учреждениями, не окажет влияния на реальную стоимость древесины, но выведет ее из тени и сделает более понятной. Кроме того, лесхозы чаще всего продают низколиквидные сорта древесины. Объем торгов не будет превышать 10% от всего рынка. Вместе с тем 10% - достаточный объем для формирования ценовых индикаторов, а это, в свою очередь, важно для прозрачности отрасли. Все остальные сделки по купле-продаже древесины будут по-прежнему заключаться вне биржи.