В последние несколько лет, в противовес зарубежным, активно популяризируются отечественные курорты. Многие из них начали формироваться еще в конце XIX века.

Купальня в Евпатории.

От Сестрорецка до Крыма

Подданные Российской империи могли отдыхать с большим или меньшим комфортом на берегах четырех морей - Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. На Балтике, на северном берегу Финского залива, недалеко от Петербурга располагался самый благоустроенный курорт Сестрорецк. Побережья Каспийского и Азовского морей не имели курортов, способных привлечь большое количество отдыхающих, в начале XX века счастливым исключением стал Ейск. Черноморское побережье, напротив, всегда пользовалось популярностью, и в первую очередь отдыхающих привлекал более благоустроенный Крым. Лучшими для детского отдыха, как и сегодня, считались песчаные пляжи Евпатории и Анапы с неглубоким пологим дном. Сходные условия морских купаний были и на пляже в Ейске.

Ключевую роль в пляжной инфраструктуре в конце XIX - начале XX в. играли купальни - небольшие личные и общественные (на колесах и обширные стационарные). Купальни для личного пользования ставили дачники и местные жители, иногда учреждения. Для этого требовалось специальное разрешение. К примеру, в Геленджике дачевладельцу Седову такое разрешение выдал "лесничий новороссийского лесничества"1. Частные купальни обычно убирали после окончания летнего сезона, а на следующий год ставили опять.

Курорт Сестрорецк. Купальни на колесах.

Купальни на колесах

В 1730-х гг. в Англии появились и постепенно распространились по Европе купальни на колесах. Это были небольшие прямоугольные конструкции, достаточно высокие, "чтобы находящийся внутри человек мог свободно распрямиться, с покатой кровлей, двумя дверьми - спереди и сзади, к каждой из которых (то есть и со стороны суши, и со стороны моря) вело несколько ступеней, и с маленькими высоко расположенными окошками в продольных стенах"; в каждой купальне на колесах имелся прислужник2. Такие купальни в начале XX в. имелись в Сестрорецке и в Сочи. Ввозились купальни на колесах в воду с помощью лошадей, либо спускались по рельсам, как, например, сочинские купальни при лечебнице В.Ф. Подгурского3.

Стационарные общественные купальни в основном были деревянными, но встречались и капитальные строения из железобетона, как, например, "новая" купальня в Гаграх. Они устанавливались на берегу у кромки воды, или непосредственно в море на сваях. Каждая купальня имела два отделения - мужское и женское. Из номеров, где публика переодевалась, шел спуск в воду. На небольших курортах ограничивались двумя маленькими купальнями для женщин и мужчин поодаль друг от друга. На одном курорте, как правило, работало несколько общественных купален, например, в начале XX в. в Геленджике их было четыре[4].

Прогулка на яхте по морю. Геленджик.

В Гаграх - первосортный курорт

На Черном море одними из лучших считались "образцовые купальни" Д.С. Серафимова в Новороссийске. Они были построены в 1897 г. в 4-6 метрах от берега и имели 80 номеров, разделенных на мужское и женское отделения, 14 общих номеров с теплыми морскими ваннами и лечебными грязями, отделения с душами высокого давления, маленькую котельную и корпус вспомогательных помещений с буфетом и рестораном5.

В 1904 г. в Новороссийске образуется товарищество на паях "Новороссийский курорт", которое возвело комплекс сооружений на 80 номеров (40 мужских и 40 женских) с кабинами-раздевалками, лестницами к воде, площадкой для "солнечного лечения", морскими ваннами и буфетом. От купален к берегу вела открытая эстакада с навесом, перилами и скамейками, а на берегу находился ресторан6.

В Гаграх по инициативе принца Ольденбургского в начале 1900-х гг. возводится первоклассный курорт, и в 1904 г. у р. Гагрипши на месте старой временной купальни была построена легкая и изящная железобетонная купальня с террасой на нижнем этаже и двумя большими верандами на верхнем. Внизу были раздевальни для купающихся в открытом море, на втором этаже - ванны, на третьем - свето- и цветолечение, лечебная гимнастика. По концам здания располагались комнаты с душами. Женская и мужская части купальни разделялись большой прихожей. На втором этаже мужская и женская половины имели по 7 кабин с английскими ванными и мраморными умывальниками с горячей и холодной водой. В подвале здания были размещены котлы для нагрева воды и отопления самой купальни7.

Купальня Николайшвили. Геленджик.

Услуги купален

Общественные купальни были городские или принадлежали частным лицам, товариществам на паях. Городские власти зачастую сдавали купальни в аренду. Например, в Анапе перед началом курортного сезона городской староста объявлял торги "на отдачу в оброчное содержание трех городских купален". Срок эксплуатации купален устанавливался с мая по сентябрь8.

Предприниматели, открывающие первые купальни на курортах, нередко пытались монополизировать свое дело. По договору доктора Подгурского с городскими властями Сочи на расстоянии 50 сажен в обе стороны от принадлежащей ему лечебницы нельзя было строить купальни больших размеров, чем его, в течение 10 лет. Кроме того, он самовольно установил возле своих купален столбы, на которых было написано: "ближе пятидесяти сажен от купален доктора Подгурского купаться строго воспрещается". Правда, после волны возмущения в местной прессе эти вывески все же сняли9.

Стационарные купальни предоставляли дополнительные услуги. Здесь находилась прислуга, за дополнительную плату каждый посетитель мог воспользоваться простыней, полотенцем10. Бывало, что клиентам предлагали нестираные простыни за сумму в два раза дешевле свежих11. В некоторых купальнях предлагались купальные костюмы, халаты, шляпы и даже кальсоны, а на каменистых пляжах с крупной галькой - специальные туфли12. Для не умеющих плавать были специальные плавательные пояса13, между площадками натягивали канаты14.

Особенно часто при купальнях устраивали морские и грязевые ванны. В купальнях, претендующих на звание лучших, были разные виды ванн, а также души. Так, в новой купальне Гагр в 1905 г. имелись ванны из пресной холодной или горячей воды, из морской холодной или горячей воды, из сгущенной морской воды, сытяные (с медом), грязевые, минеральные, углекислые, воздушно-электрические, солнечные, цветовые ванны, душ обыкновенный и Шарко. Кроме того, с 8 утра до 12 дня в купальнях дежурили врач и сестра милосердия15. В 1917 г. здесь появились ванны из соснового экстракта и ножные теплые16.

Больные на пляже при санатории доктора Будзинского. Анапа.

Пляжные развлечения

При купальнях часто находился буфет, а иногда и ресторан. В буфете можно было утолить жажду прохладительными напитками или минеральной водой, выпить чаю, кофе, шоколада, молока17, в ресторане купить обед из 2-х или 3-х блюд[18]. При купальнях иногда устраивали читальни, работал парикмахер, организовывали отдельные купальни для детей19.

Цены на купание были везде примерно одинаковы: раздевальни стоили 2 к, в купальнях обычно платили 5 к. за общее отделение и 10 к. за отдельный номер20. Купить месячный или сезонный абонемент было выгоднее. Для детей, как правило, делалась скидка, у Серафимова купающиеся родители могли оставить детей не старше 8 лет в детской купальне бесплатно21, в купальнях на колесах Подгурского плата для детей до 12 лет составляла половину цены взрослого билета22.

Однако не везде дело обстояло так хорошо. Так, в 1909 г. городские купальни Анапы в прессе назывались "убогими и крошечными"23. Купальни в Сухуме характеризовались современниками как крайне жалкие, считалось, что в городе купаться негде, надо ехать 2-3 версты за город к дачам, где нет никаких купален24. Приват-доцент доктор медицины А.А. Кисель в 1914 г. отмечал, что на Черноморском побережье Кавказа "почти всюду приспособления для морских купаний (исключая Гагры) находятся в самом жалком состоянии"25. Следует учитывать, что купальни подвергались пагубному воздействию штормов и со временем приходили в негодность26. В иных местах купальни не имели отделений для женщин и мужчин и для каждого пола назначалось свое время, так было, например, в Сухуме27.

Кроме купален на пляжах Российской империи ставили так называемые раздевальни - небольшие строения с двускатной крышей, двумя окнами со стороны моря, лавками, вешалками и выходными подмостками в море28. Были еще и небольшие кабинки для раздевания на одного человека. Они использовались в Сестрорецке, Терийоке; в Сочи29, в Батуме - в последнем пляж даже делили на бесплатную и платную зону с будками для раздевания30.

Важную роль для публики играли развлечения на морском берегу. Одним из излюбленных способов проведения досуга было катание на лодках (на веслах, под парусом или на моторных). Плавали по бухте, вдоль берега или отправлялись на экскурсию. Можно было арендовать лодку не только для прогулки, но и для рыбной ловли31. На балтийских пляжах так же, как и за границей, детей катали на осликах, ставили карусели.

Еще одним элементом пляжной инфраструктуры являлась специальная мебель. В 1880-х гг. в Германии для защиты от солнца, ветра, дождя была создана пляжная корзина (штрандкорб) - плетеный стул или кабинка с навесом и подкладкой внутри32. В России наибольшую популярность они получили на берегах Балтики. В Крыму использовались мало, а на Кавказе и вовсе встречались только в Анапе.

В 1871 г. было создано Общество подачи помощи при кораблекрушениях, а в 1892 г. организация получила название Императорское Российское общество спасения на водах. На курортах стали появляться спасательные станции. Например, в Новороссийске отдел общества спасения на водах имел деревянный павильон на берегу моря, шлюпку и спасательные принадлежности. В 1899 г. выстроили каменную спасательную станцию. В ее сарае стояла большая, на 6 весел, спасательная лодка. От дверей сарая шел скат прямо в море для спуска лодки на воду за несколько минут. Команду станции составляли солдаты пограничной стражи, возглавлял ее так называемый атаман. Когда возникала необходимость спасать утопающих, атаман через рупор давал знать на кордон и дежурные солдаты моментально спешили на станцию33. Однако такие станции существовали далеко не везде.

***

В целом пляжная инфраструктура в Российской империи в конце XIX - начале XX в. развивалась в русле европейских тенденций. Особенно это было заметно на курортах Балтийского побережья: различные элементы западной пляжной культуры здесь присутствовали в большей степени, чем на юге. Возможно, одной из причин является то, что морские купания на северных курортах не были основным занятием, поэтому много времени люди проводили на берегу, а это требовало устройства дополнительных развлечений. На юге же именно теплое море являлось главным фактором, привлекавшим отдыхающих.

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