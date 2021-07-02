Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право правительству с 1 сентября 2022 года определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятий. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, предприятия-загрязнители обязаны будут соблюдать установленные квоты. Если предприятие не может соблюсти их, оно должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом.

Кроме того, документ определяет, что к территориям эксперимента, дополнительно к уже перечисленным в законе 12 городам, правительство может отнести городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха.

Сейчас норма о квотировании выбросов действует для 12 городов, они определены в законе, а действие эксперимента ограниченно сроком до 31 декабря 2024 года.