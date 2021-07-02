Костромского медработника уволят за избиение пациентки

Новости

Роман Романенко предложил создать в школах Москвы создать космические классы 20:38
В России упростили предоставление организациями финансовой отчетности 20:37
В Ижевске произошел выброс хлора 20:35
Ректор РХТУ Мажуга рассказал о том, как создаются биомедицинские материалы 20:27
Путин подписал закон о квотах на вредные выбросы предприятий 20:25
Путин подписал закон, вводящий понятие "коньяк России" 20:03
Путин подписал закон о стимулировании вложений в стартапы 20:02
Путин разрешил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГСах 19:52
Жительница Коми переехала и сменила фамилию, чтобы не платить по кредиту 19:26
Путин: Сличенко внес уникальный вклад в сбережение культуры цыганского народа 19:15
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной 19:11
С новгородца взыскали 10 тысяч рублей за укус собаки 19:06
Товарооборот России и Беларуси вырос почти на 32% 18:59
В Архангельской области сотрудники УФСИН приняли роды у осужденной 18:54
Чернышенко: Никита Анисимов - один из самых успешных управленцев в высшей школе 18:52
Названа самая богатая страна в Евросоюзе 18:49
Байден: В ближайшие дни войска США из Афганистана выведены не будут 18:40
В Петербурге отменили концерт на День ВМФ 18:38
Теннисистка Сизикова пожаловалась в прокуратуру Парижа на клевету 18:29
В Абхазии обрушился мост, отрезав две части российских пограничников 18:20
На Кубани отменили обязательные ПЦР-тесты для детей до 14 лет 18:11
Уголовное дело бывшего схимонаха Сергия передано в суд 17:39
В Калининградской области мигрантам запретят работать в школе и такси 17:28
В Оренбуржье из-за засухи ввели режим ЧС 17:15
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
02.07.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

Костромского медработника уволят за избиение пациентки

Текст: Элина Труханова (Кострома)

Сотрудницу городской больницы Костромы, грубо обращавшуюся с пожилой пациенткой, руководство лечебного учреждения планирует уволить.

На Кубани санитар до смерти забил пациента за отказ идти на прогулку

- По данному факту администрацией больницы проводится проверка. Сотрудник отстранен от работы и будет уволен по результатам проверки, - сообщил главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев.

Главврач также сообщил, что материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для юридической оценки действий медработника. Руководство отделением, где произошел инцидент, получит дисциплинарное взыскание "за ненадлежащую организацию работы среднего медперсонала".

Со слов Евгения Нечаева, пациентке принесены извинения. Кроме того, извинения будут принесены ее родственникам.

Напомним, 2 июля в соцсети была размещена видеозапись, на которой сотрудница городской больницы Костромы бьет лежащую на кровати пожилую пациентку по лицу, грубо толкает ее, придавливает голову к подушке. По данному факту организовали проверки следственные органы СК и полиция.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Халатность врачей

Главное сегодня

Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками
В Ижевске произошел выброс хлора
Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной
Минюст получил доступ к банковской тайне
На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"