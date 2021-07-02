Костромского медработника уволят за избиение пациентки

Сотрудницу городской больницы Костромы, грубо обращавшуюся с пожилой пациенткой, руководство лечебного учреждения планирует уволить.

- По данному факту администрацией больницы проводится проверка. Сотрудник отстранен от работы и будет уволен по результатам проверки, - сообщил главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев.

Главврач также сообщил, что материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для юридической оценки действий медработника. Руководство отделением, где произошел инцидент, получит дисциплинарное взыскание "за ненадлежащую организацию работы среднего медперсонала".

Со слов Евгения Нечаева, пациентке принесены извинения. Кроме того, извинения будут принесены ее родственникам.

Напомним, 2 июля в соцсети была размещена видеозапись, на которой сотрудница городской больницы Костромы бьет лежащую на кровати пожилую пациентку по лицу, грубо толкает ее, придавливает голову к подушке. По данному факту организовали проверки следственные органы СК и полиция.