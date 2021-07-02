Названа причина вспышки коронавируса в Москве

Главной причиной нового всплеска коронавируса в столице является распространение индийского штамма. Об этом в выступлении на Московском урбанистическом форуме заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы стали свидетелями новой вспышки заболеваемости в июне, - отметила вице-мэр. - У нее есть целый комплекс причин. Главная из них - распространение штамма "дельта".

Вместе с тем, по оценкам Анастасии Раковой, Москва продолжает жить с минимальными ограничениями, несмотря на тяжелую ситуацию.