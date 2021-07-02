Попова назвала число проблемных регионов по коронавирусу

Наиболее сложная ситуация по коронавирусу складывается в десяти российских регионах. Об этом 2 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Больше всего заражений по-прежнему в Москве - в шесть раз выше, чем в целом по России. Это связано также с плотностью населения в мегаполисе, пояснила Попова.

Также, по ее словам, более половины регионов вовремя принимают меры, поэтому ситуация там не ухудшается. "В ряде регионов эпидситуация остается стабильной", - сказала она.

Основной причиной роста заболеваемости в большинстве регионов глава Роспотребнадзора назвала новый индийский штамм. Она призвала прививаться от коронавируса, чтобы избежать появления новых штаммов. Напомним, чем меньше вирусом заражаются, тем меньше у него возможность мутировать, а каждый новый штамм становится сильнее предыдущего.