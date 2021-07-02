В Царицыно отметят 1600-летие Венеции

В субботу, 3 августа, в музее "Царицыно" встретят 1600-летие Венеции. В 18:30 в "Хлебном доме" состоится встреча, посвященная путешествиям в этот удивительный город.

В мероприятии примут участие Народный артист России Константин Райкин, один из самых востребованных дирижеров России и мира маэстро Фабио Мастранджело, архитектор Сергей Чобан, продюсер Алексей Боков, директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина и куратор выставки "Под маской Венеции" Дарья Колпашникова.

Каждый спикер представит свою историю взаимоотношений с городом. Гостей ждет живой разговор о Венеции, диалог с яркими и неординарными личностями.