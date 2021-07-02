Власти Москвы оценили реальное число переболевших коронавирусом

Количество москвичей, которые переболели коронавирусом, превысило 10 процентов от общего числа жителей города. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр уточнила, что 10 процентов - это те, кто болел "официально", то есть обращался к врачам. Однако если учитывать и тех, кто перенес инфекцию бессимптомно или с самолечением, то число необходимо умножить на 3 или на 4.

По мнению Анастасии Раковой, главной причиной июньской вспышки коронавируса является распространение нового, индийского штамма.