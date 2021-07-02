На Камчатке задержали машину с красной икрой на 6,5 миллиона

В Камчатском крае сотрудники ГИБДД совместно с представителями Росрыболовства и ассоциации "Река Большая" задержали машину, в которой перевозили свыше 200 килограммов красной икры без документов.

Автомобиль Honda Ridgeline остановили для досмотра около трех часов ночи на 87-м километре дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково. В салоне нашли семь мешков с икрой нерки. Документов на деликатес у водителя не было.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, икру полицейские изъяли и поместили на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла составил почти 6,5 миллиона рублей. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Проводится расследование.